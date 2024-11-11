Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул

Новый год не за горами, но вы так до сих пор и не придумали, куда на Новый год 2025 можно поехать, ведь ежегодное отмечание праздника дома уже изрядно поднадоело? Собрали список стран, которые можно посетить во время новогодних каникул.

Куда поехать на Новый год 2025 недорого

Россия

Чаще всего спросом у туристов пользуются Санкт-Петербург и Москва. Но мало кто знает, что и в других городах этой огромной страны можно незабываемо провести новогодний отпуск.

Ярославль - увидеть Деда Мороза и Снегурочку можно в центре города на Советской площади. Обычно на ней организовывают новогодние ярмарки с сувенирами и сладостями, там же проходят концерты, спортивные состязания для взрослых и детей. И куда же без салюта - красочный фейерверк на новый год запускают там же. Любители активного отдыха тоже не останутся без развлечений - в Ярославле работают горнолыжные комплексы и катки.

- увидеть Деда Мороза и Снегурочку можно в центре города на Советской площади. Обычно на ней организовывают новогодние ярмарки с сувенирами и сладостями, там же проходят концерты, спортивные состязания для взрослых и детей. И куда же без салюта - красочный фейерверк на новый год запускают там же. Любители активного отдыха тоже не останутся без развлечений - в Ярославле работают горнолыжные комплексы и катки. Кировск - в городе есть все, чтобы получить захватывающие эмоции. Город обязательно нужно посетить тем, кто не любит сидеть на одном месте, а пробовать что-то новое. В этом месте есть целых три горнолыжных курорта, в которых склоны обустроены как для начинающих, так и опытных лыжников. Увидеть оленей в Кировске? С легкостью! Местные турагентства организовывают целые походы на оленеводческие фермы. Самые искушенные туристы могут подняться к группе горных озер Вудъявр.

- в городе есть все, чтобы получить захватывающие эмоции. Город обязательно нужно посетить тем, кто не любит сидеть на одном месте, а пробовать что-то новое. В этом месте есть целых три горнолыжных курорта, в которых склоны обустроены как для начинающих, так и опытных лыжников. Увидеть оленей в Кировске? С легкостью! Местные турагентства организовывают целые походы на оленеводческие фермы. Самые искушенные туристы могут подняться к группе горных озер Вудъявр. Переславль-Залесский - еще один вариант, где встретить Новый год 2025 недорого. Здесь можно узнать множество легенд о городе и его жителях, увидеть достопримечательности. А окунуться в новогодние праздники помогут русская гармошка, частушки, выстрелы из пушек и фейерверки.

Казахстан

Кокшетау - город находится у подножия сопки Букпа, на берегу озера Копа. Сразу в одном месте расположились парки, музеи и рестораны. Особенной популярностью у туристов пользуется именно она, ведь на нее можно подняться и увидеть панораму города. Также на сопке, как в Голливуде, находятся 10-метровые буквы с названием города.

Астана (Нур-Султан) - город можно назвать центром новогодних гуляний Казахстана. В Астане сосредоточены торговые ярмарки, на которых разворачивается продажа сувениров, подарков, продуктов разных стран-производителей (например, можно приобрести шоколад из Бельгии, сыры из Италии или Швейцарии). В Астане можно с детьми встретить новый год 2025. Там к 20-м числам декабря в парке начинает работать резиденция Деда Мороза, а рассказав которому стишок, ребенок может получить небольшой подарок. На площади Астана можно покататься на коньках и полюбоваться ледовым городком.

Абхазия

Гагра - центр новогодних гуляний. Сменить обстановку и активно провести каникулы на новый год 2025 можно в этом городе. Тут вам предложат шоу-программы, анимации, банкеты, Ацаа Бабаду (так в Абхазии называют Деда Мороза) будет раздавать небольшие подарочки жителям отелей. Этот шумный абхазский город подходит для активного отдыха, ведь здесь всю ночь играет музыка, устраиваются танцы, а непосредственно в новогоднюю ночь водятся хороводы и гремит салют.

Сухум - он почти ничем не отличается от абхазского города Гагра. Пожалуй, единственной особенностью является только то, что в нем можно интересно провести новый год 2025 с детьми. Здесь могут предложить банкеты, анимации, развлекательные программы для малышей.

Турция

Турция зимой с детьми может стать бюджетным вариантом проведения новогодних каникул за границей. Для комфортного проживания выбирайте Анталию, Кемер, Сиде или Аланию. Если же вам и вашим детям приходится по душе солнечная погода и тепло можно остановиться в Алании, Кестеле, Махмутларе.

Но необходимо учесть, что во время зимнего отдыха в Турции с детьми не получится поплавать в море, однако эта ситуация легко исправляется бассейнами с подогревом. Абсолютной популярностью у детей в Турции пользуются закрытые аквапарки с множеством горок.

Новый год 2025 в Беларуси

Раубичи - здесь запросто найти развлечения людям разных возрастов. Любители активного отдыха могут покататься на сноубордах, коньках, тюбингах. Тем, кто предпочитает более спокойную жизнь, там предложат посетить баню или сыграть в бильярд.

- здесь запросто найти развлечения людям разных возрастов. Любители активного отдыха могут покататься на сноубордах, коньках, тюбингах. Тем, кто предпочитает более спокойную жизнь, там предложат посетить баню или сыграть в бильярд. Агроусадьбы и санатории Беларуси - если возможности выехать за границу нет, но очень хочется побыть в тепле, поплавать в бассейне, тогда можно спокойно выбрать одну из агроусадеб Беларуси, где в большинстве установлены крытые бассейны с подогревом. Санаторий или дом за городом - универсальный вариант для проведения корпоратива или встречи нового года 2025 в кругу близких и друзей.

Беловежская пуща - в этом месте легко устроить отдых на новогодние праздники 2024-2025. Уверены, что это станет одной из самых необычных форм проведения каникул на новый год 2025. Побывать в резиденции Деда Мороза, увидеть зубров, устроить отдых с рыбалкой, покататься на санках, поиграть в бильярд или настольный теннис - все это можно сделать в одном месте, абсолютно не покидая пределы страны.

Проведите каникулы на новый год 2025 увлекательно!

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