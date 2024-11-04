В Слонимской механизированной бригаде ввели в строй новый стадион.
Комплекс включает футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола, рукопашного боя, тренажерный зал. Обновленная спортивная база увеличит эффективность тренировок военнослужащих, позволит проводить разные соревнования. В открытии спортивного объекта принял участие министр обороны Виктор Хренин.
Дмитрий Хохряков, начальник физической подготовки и спорта западного оперативного командования ВС Беларуси:
"На данном спортивном объекте одновременно может заниматься порядка 300 человек. Это повысит плотность проведения занятий с военнослужащими и расширит возможности спортивно-массовых мероприятий. В современных реалиях без спортивной подготовки военнослужащие не смогут выполнять поставленные перед ними учебно-боевые задачи".
Это один из самых больших спортивных комплексов для военнослужащих в Беларуси. Стадион получил название "Гвардейский".