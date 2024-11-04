"На данном спортивном объекте одновременно может заниматься порядка 300 человек. Это повысит плотность проведения занятий с военнослужащими и расширит возможности спортивно-массовых мероприятий. В современных реалиях без спортивной подготовки военнослужащие не смогут выполнять поставленные перед ними учебно-боевые задачи".