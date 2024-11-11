"Наши дети": главный милиционер Беларуси поздравил учащихся минского специализированного лицея

Традиционная акция "Наши дети" уверенно шагает по стране. В Беларуси делается все для того, чтобы каждый ребенок был счастлив не только в праздники, но и в будни.

Милицейское ведомство уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением, оказывая необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Иван Кубраков, посещая минский специализированный лицей.

Гостей ожидала нарядная елка. А все желающие могли проявить себя в музыкальном конкурсе "Угадай мелодию". Обратили на себя креативно украшенные комнаты лицеистов. Ребята также продемонстрировали свои творческие таланты.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"В этом году в нашей милицейской семье стало еще больше детей, в том числе воспитанников патриотических клубов. А это свыше 5 тысяч мальчишек и девчонок. Огромное наше достижение - открытие нового лицея в Могилеве. Оно стало возможным благодаря поддержке главы государства. Гордимся, что ребят, которые хотят учиться в ведомственных учреждениях образования, служить в органах внутренних дел и внутренних войсках, становится больше. Хочу сказать огромное спасибо их родителям, воспитывающим настоящих патриотов".

Зрителям подготовили насыщенную концертную программу. Каждому лицеисту и достался сладкий подарок от главного милиционера страны, пополнилась и материально-техническая база учебного заведения. Отличников ждало чаепитие с министром.