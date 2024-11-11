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"Наши дети": главный милиционер Беларуси поздравил учащихся минского специализированного лицея
Традиционная акция "Наши дети" уверенно шагает по стране. В Беларуси делается все для того, чтобы каждый ребенок был счастлив не только в праздники, но и в будни.
Милицейское ведомство уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением, оказывая необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Иван Кубраков, посещая минский специализированный лицей.
Гостей ожидала нарядная елка. А все желающие могли проявить себя в музыкальном конкурсе "Угадай мелодию". Обратили на себя креативно украшенные комнаты лицеистов. Ребята также продемонстрировали свои творческие таланты.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"В этом году в нашей милицейской семье стало еще больше детей, в том числе воспитанников патриотических клубов. А это свыше 5 тысяч мальчишек и девчонок. Огромное наше достижение - открытие нового лицея в Могилеве. Оно стало возможным благодаря поддержке главы государства. Гордимся, что ребят, которые хотят учиться в ведомственных учреждениях образования, служить в органах внутренних дел и внутренних войсках, становится больше. Хочу сказать огромное спасибо их родителям, воспитывающим настоящих патриотов".
Зрителям подготовили насыщенную концертную программу. Каждому лицеисту и достался сладкий подарок от главного милиционера страны, пополнилась и материально-техническая база учебного заведения. Отличников ждало чаепитие с министром.
Ребята рассказали о своих увлечениях и планах на будущее, поделились мечтами. Одну из них, о ноутбуке для учебы, Иван Кубраков исполнил в этот же день.
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