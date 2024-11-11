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Volkswagen объявил о массовых сокращениях - увольнения коснутся 35 тыс. сотрудников
По результатам бесполезных переговоров с профсоюзами Volkswagen объявил о массовых сокращениях персонала. К 2030 году с предприятий концерна уволят 35 тысяч сотрудников.
Закрыть предполагается ряд заводов компании. Из них по меньшей мере три только в Германии.
Проблемы Volkswagen, впрочем, для сегодняшней ФРГ уже довольно рядовые. Только за последние недели провести массовые сокращения пообещали сразу несколько крупных концернов и промышленных конгломератов. 7 тысяч человек останутся без работы в химпроме. В металлургии лишатся мест еще 11 тысяч.
Германия переживает не лучшие времена. Некоторые аналитики прямо называют ситуацию катастрофической. Страна утратила конкурентоспособность из-за отказа от импорта российского газа и от традиционной энергетики вообще.
Из Германии бегут капиталы, уходит индустрия. И это отражается на рынке труда самым трагическим образом.
Фото ТАСС
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