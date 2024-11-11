Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек

Вот и наступил период подготовки к самому теплому и семейному празднику - Новому году. Новогодние подарки уже ждут, когда вы с ними определитесь. А чтобы к 2025 году выбрать лучшие для мамы, папы, девушки, парня или друзей, читайте этот материал.

Какой подарок выбрать детям

Все дети любят Новый год. Ведь часто им перепадает что-то вкусное. Не будем их лишать этого удовольствия хоть в этот праздник. Универсальным вариантом будет бокс со сладостями. Можете выбрать готовые в магазинах или на маркетплейсах. Но лучше собрать самому, опираясь на предпочтения ребенка.

Альтернативой вредным шоколадкам может быть, например, полезный мармелад с шишками или конфеты из сухофруктов (их, кстати, можно сделать самому). Ребенка будет за уши не оттащить.

В восторге дети будут и от прибора для приготовления сладкой ваты. А если к этому добавить складной батут, то получится какой-то личный парк аттракционов!

Из тематических подарков можно остановиться на гирлянде и наборе елочных игрушек. Многим придется по душе украшать елку. А еще будет захватывающей распаковка адвент-календаря.

Муравьиная ферма - этот подарок не только подарит эмоции, но и научит детей ответственности. Придется ухаживать за небольшим поселением насекомых.

Многим понравится и ночник - проектор звездного неба в качестве подарка. Это будет красивым решением проблемы боязни темноты.

Подарки на Новый год коллегам

В рабочих дружных коллективах есть такая прекрасная традиция - дарить друг другу на праздники подарки. Если ваш коллектив не исключение, то пользуйтесь этим списком:

Необычное варенье, например, из шишек. И вкусно, и лечебно.

Мед. Еще один полезный презент, чтобы коллеги не уходили на больничный. Продаются даже наборы крем-меда с разными вкусами и полезными добавками.

Еще один полезный презент, чтобы коллеги не уходили на больничный. Продаются даже наборы крем-меда с разными вкусами и полезными добавками. Чай. Набор травяного, зеленого или черного чая согреет в любой морозный вечер.

Набор травяного, зеленого или черного чая согреет в любой морозный вечер. Набор для приготовления глинтвейна.

Мыло ручной работы. Оно может быть с вкусным ароматом и в форме символа наступающего года.

Оно может быть с вкусным ароматом и в форме символа наступающего года. Коврик для мыши. Ищите с интересной надписью или картинкой, глядя на которую коллега будет немного отвлекаться от своих забот и улыбаться.

Ищите с интересной надписью или картинкой, глядя на которую коллега будет немного отвлекаться от своих забот и улыбаться. Ланч-бокс. Так вы позаботитесь о правильном питании и здоровье ваших коллег.

Так вы позаботитесь о правильном питании и здоровье ваших коллег. Портативное зарядное устройство. Можно даже разместить на нем изображение, надпись или логотип компании.

Можно даже разместить на нем изображение, надпись или логотип компании. Предметы декора для рабочего стола или кабинета.

Именная кружка. Чтобы точно не перепутали.

Идеи для новогоднего подарка мужчине

Теперь давайте посмотрим, что же можно подарить нашим мужчинам. Спойлер - это не носки и не гель для душа.

Начнем с автомобилистов. У этих ребят свои радости и украшения, например, браслеты или цепи противоскольжения. В зимний сезон это маст-хэв для безопасного вождения. Хорошим дополнением к этому станет покрытие для стекол "антидождь", благодаря которому видимость будет хорошей даже во время сильных осадков.

Полезным будет и брелок с функцией поиска. Так ключи от авто не потеряются, их можно будет отследить в приложении на смартфоне. Такой брелок можно применять на любых ключах, на ошейнике питомца, одежде детей.

Подарите мужчине букет. Да нет, не из цветов, а из еды. И какой мужчина откажется от вкусного гастробукета с копченым сыром и мясом? Вопрос риторический. Окончательно завоюет его сердце набор для барбекю: решетка, щипцы, перчатки для гриля.

Если у вашего мужчины до сих пор нет перочинного ножа, советуем его подарить. Полезная вещь в быту и походах, да и штопор всегда под рукой.

Для спортивных мужчин мы рекомендуем приобрести упоры для отжиманий. Это позволит увеличить нагрузку в упражнении и лучше проработать отдельные группы мышц. Полезным будет и кистевой тренажер в качестве подарка, который снизит риск травм при тренировках с весом.

Что можно подарить женщине на Новый год

Женщин часто можно удивить приятными мелочами. Это может быть уютный плед с рукавами, копилка для винных пробок с пожеланиями. Для создания особой атмосферы представительницы женского пола любят использовать наборы ароматических масел, диффузоры или свечи. Только выбирайте вкусно пахнущие подарки с натуральным составом, чтобы не навредить здоровью.

Для хозяюшек подойдут такие подарки: оливковое масло, набор специй, заварочный чайник или френч-пресс, вафельница или блинница, набор для приготовления роллов, набор кухонных полотенец.

А если она любит заниматься спортом, то к месту придется набор для йоги (коврик, блоки и ленты) или абонемент в тренажерный зал.

Оригинальные и универсальные подарки - подойдет и родителям, и подруге

А это список идей для подарков любому вашему близкому человеку:

Книга. Универсальный подарок благодаря разнообразию жанров и информации, которую автор подает.

Универсальный подарок благодаря разнообразию жанров и информации, которую автор подает. Кофемолка.

Поход в музей или экскурсия.

Термос. Можно на нем напечатать пожелание или фото.

Многоразовая складывающаяся кружка. Поможет согреться в холодную погоду во время прогулки.

Поможет согреться в холодную погоду во время прогулки. Электронная станция.

Беспроводная зарядка. Телефоны быстрее садятся в холодную погоду, и здесь на помощь придет ваш подарок.

Телефоны быстрее садятся в холодную погоду, и здесь на помощь придет ваш подарок. Электрическая зубная щетка. Этот подарок может даже сэкономить деньги на стомотолога.

Этот подарок может даже сэкономить деньги на стомотолога. Солевая лампа. Будет не только красивым, но и полезным подарком. Лампа будет очищать воздух, повышать иммунитет и способствовать хорошему сну.

Фитнес-браслет.

Мягкие тапочки. Удобно и тепло. К тому же производители сейчас предлагают множество дизайнов на любой вкус.

Удобно и тепло. К тому же производители сейчас предлагают множество дизайнов на любой вкус. Сертификат куда и на что угодно. Это может быть гастрономический мастер-класс, покупки в любимом магазине, бьюти-процедуры и др.

куда и на что угодно. Это может быть гастрономический мастер-класс, покупки в любимом магазине, бьюти-процедуры и др. Свитер.

Маленькая елочка в горшке. Куда же без символа Нового года.

Настольная игра. Понравится не только детям. Можно найти очень захватывающие по сюжету или веселящие варианты для взрослых.

Понравится не только детям. Можно найти очень захватывающие по сюжету или веселящие варианты для взрослых. Ортопедическая подушка.

Увлажнитель воздуха. В отопительный сезон просто необходимая покупка.

В отопительный сезон просто необходимая покупка. Курс для саморазвития и освоения новых навыков.