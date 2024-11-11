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Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
Вот и наступил период подготовки к самому теплому и семейному празднику - Новому году. Новогодние подарки уже ждут, когда вы с ними определитесь. А чтобы к 2025 году выбрать лучшие для мамы, папы, девушки, парня или друзей, читайте этот материал.
Какой подарок выбрать детям
Все дети любят Новый год. Ведь часто им перепадает что-то вкусное. Не будем их лишать этого удовольствия хоть в этот праздник. Универсальным вариантом будет бокс со сладостями. Можете выбрать готовые в магазинах или на маркетплейсах. Но лучше собрать самому, опираясь на предпочтения ребенка.
Альтернативой вредным шоколадкам может быть, например, полезный мармелад с шишками или конфеты из сухофруктов (их, кстати, можно сделать самому). Ребенка будет за уши не оттащить.
В восторге дети будут и от прибора для приготовления сладкой ваты. А если к этому добавить складной батут, то получится какой-то личный парк аттракционов!
Из тематических подарков можно остановиться на гирлянде и наборе елочных игрушек. Многим придется по душе украшать елку. А еще будет захватывающей распаковка адвент-календаря.
Муравьиная ферма - этот подарок не только подарит эмоции, но и научит детей ответственности. Придется ухаживать за небольшим поселением насекомых.
Многим понравится и ночник - проектор звездного неба в качестве подарка. Это будет красивым решением проблемы боязни темноты.
Подарки на Новый год коллегам
В рабочих дружных коллективах есть такая прекрасная традиция - дарить друг другу на праздники подарки. Если ваш коллектив не исключение, то пользуйтесь этим списком:
- Необычное варенье, например, из шишек. И вкусно, и лечебно.
- Мед. Еще один полезный презент, чтобы коллеги не уходили на больничный. Продаются даже наборы крем-меда с разными вкусами и полезными добавками.
- Чай. Набор травяного, зеленого или черного чая согреет в любой морозный вечер.
- Набор для приготовления глинтвейна.
- Мыло ручной работы. Оно может быть с вкусным ароматом и в форме символа наступающего года.
- Коврик для мыши. Ищите с интересной надписью или картинкой, глядя на которую коллега будет немного отвлекаться от своих забот и улыбаться.
- Ланч-бокс. Так вы позаботитесь о правильном питании и здоровье ваших коллег.
- Портативное зарядное устройство. Можно даже разместить на нем изображение, надпись или логотип компании.
- Предметы декора для рабочего стола или кабинета.
- Именная кружка. Чтобы точно не перепутали.
Идеи для новогоднего подарка мужчине
Теперь давайте посмотрим, что же можно подарить нашим мужчинам. Спойлер - это не носки и не гель для душа.
Начнем с автомобилистов. У этих ребят свои радости и украшения, например, браслеты или цепи противоскольжения. В зимний сезон это маст-хэв для безопасного вождения. Хорошим дополнением к этому станет покрытие для стекол "антидождь", благодаря которому видимость будет хорошей даже во время сильных осадков.
Полезным будет и брелок с функцией поиска. Так ключи от авто не потеряются, их можно будет отследить в приложении на смартфоне. Такой брелок можно применять на любых ключах, на ошейнике питомца, одежде детей.
Подарите мужчине букет. Да нет, не из цветов, а из еды. И какой мужчина откажется от вкусного гастробукета с копченым сыром и мясом? Вопрос риторический. Окончательно завоюет его сердце набор для барбекю: решетка, щипцы, перчатки для гриля.
Если у вашего мужчины до сих пор нет перочинного ножа, советуем его подарить. Полезная вещь в быту и походах, да и штопор всегда под рукой.
Для спортивных мужчин мы рекомендуем приобрести упоры для отжиманий. Это позволит увеличить нагрузку в упражнении и лучше проработать отдельные группы мышц. Полезным будет и кистевой тренажер в качестве подарка, который снизит риск травм при тренировках с весом.
Что можно подарить женщине на Новый год
Женщин часто можно удивить приятными мелочами. Это может быть уютный плед с рукавами, копилка для винных пробок с пожеланиями. Для создания особой атмосферы представительницы женского пола любят использовать наборы ароматических масел, диффузоры или свечи. Только выбирайте вкусно пахнущие подарки с натуральным составом, чтобы не навредить здоровью.
Для хозяюшек подойдут такие подарки: оливковое масло, набор специй, заварочный чайник или френч-пресс, вафельница или блинница, набор для приготовления роллов, набор кухонных полотенец.
А если она любит заниматься спортом, то к месту придется набор для йоги (коврик, блоки и ленты) или абонемент в тренажерный зал.
Оригинальные и универсальные подарки - подойдет и родителям, и подруге
А это список идей для подарков любому вашему близкому человеку:
- Книга. Универсальный подарок благодаря разнообразию жанров и информации, которую автор подает.
- Кофемолка.
- Поход в музей или экскурсия.
- Термос. Можно на нем напечатать пожелание или фото.
- Многоразовая складывающаяся кружка. Поможет согреться в холодную погоду во время прогулки.
- Электронная станция.
- Беспроводная зарядка. Телефоны быстрее садятся в холодную погоду, и здесь на помощь придет ваш подарок.
- Электрическая зубная щетка. Этот подарок может даже сэкономить деньги на стомотолога.
- Солевая лампа. Будет не только красивым, но и полезным подарком. Лампа будет очищать воздух, повышать иммунитет и способствовать хорошему сну.
- Фитнес-браслет.
- Мягкие тапочки. Удобно и тепло. К тому же производители сейчас предлагают множество дизайнов на любой вкус.
- Сертификат куда и на что угодно. Это может быть гастрономический мастер-класс, покупки в любимом магазине, бьюти-процедуры и др.
- Свитер.
- Маленькая елочка в горшке. Куда же без символа Нового года.
- Настольная игра. Понравится не только детям. Можно найти очень захватывающие по сюжету или веселящие варианты для взрослых.
- Ортопедическая подушка.
- Увлажнитель воздуха. В отопительный сезон просто необходимая покупка.
- Курс для саморазвития и освоения новых навыков.
При выборе подарка учитывайте личные предпочтения получателя и то, что даже небольшой презент должен делаться от души.
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