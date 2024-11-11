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Федеральное правительство США приостанавливает работу. В чем причина?

Федеральное правительство Соединенных Штатов приостанавливает свою работу из-за того, что его бюджетное финансирование не было утверждено парламентом. Примечательно, что принять документ успела нижняя палата, но с голосованием промедлил сенат.

Пока речь идет о временном шатдауне, более того, он может закончиться уже 21 декабря после нового голосования в верхней палате конгресса.

В любом случае проблема так или иначе сохранится: республиканцы категорически не согласны с версией бюджета, которую протаскивают демократы. Во-первых, там не предусматривается сокращение бюджетного дефицита. Кроме того, в полутора тысячах страниц документа были упрятаны статьи, которые, фактически позволяют соратникам Байдена сохранить контроль над госаппаратом и после его ухода.

В общем бюджет, даже если сегодня самые острые разногласия удастся преодолеть, будет принят лишь на 3 месяца, то есть до марта. И, значит, в ближайшее время все равно не избежать сражений за казенные деньги, а также регулярных приостановок работы правительства.

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