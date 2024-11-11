Обеспечение национальной и информационный безопасности, преемственность поколений, 30-летие Института Президентства, основные достижения Республики Беларусь, патриотизм и активная гражданская позиция - эти и многие другие темы обсудили профсоюзные активисты и молодые педагоги системы образования Минского района 12 декабря во время диалоговой площадки "Мы - за стабильность и процветание страны".

Сегодня с уверенностью можно сказать, что за 30 лет мы построили суверенное, независимое, сильное, мирное государство и все вместе делаем все возможное, чтобы наши достижения были сохранены и приумножены. "Беларусь - государство для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит исключительно этой цели", - не раз подчеркивал глава государства Александр Лукашенко.

Нынешняя диалоговая площадка проходила под лозунгом "Время выбрало нас". Организаторами мероприятия выступили председатель Минской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Жанна Воробей и директор ГУО "Острошицко-Городокская средняя школа" Наталья Бельмач.

Местом проведения мероприятия Острошицко-Городокская средняя школа была выбрана не случайно. Ее педагоги и учащиеся свято хранят память о событиях Великой Отечественной войны и Великом Подвиге белорусского народа. Свидетельство тому - Народный музей Боевой Славы Острошицкого Городка, созданный руками самих детей и учителей.

Во время диалоговой площадки обсуждались такие темы, как:

национальная безопасность Республики Беларусь как гарант устойчивого развития и реализации национальных интересов (спикер - заместитель командира в/ч 3310 по идеологической работе, полковник Николай Аношко );

информационная безопасность, верификация информации, пропаганда и работа нейронных сетей (спикер - главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец );

сохранение духовно-нравственных ценностей и исторической памяти (спикер - настоятель прихода храма Преображения Господня в Острошицком Городке иерей Виктор Савчук).

Также с участниками площадки встретились люди, которые уже не один год вносят вклад в развитие Минского района: председатель Минского районного Совета депутатов Наталья Жук, главный врач ГУ "МОКГ инвалидов Великой Отечественной войны им. Машерова Валентина Курсевич, заведующий ГУ "УМК Минского района" Ольга Наумович.

"Знание истории и традиций своей семьи, общества, государства дарит ощущение уверенности, понимания ценности тех достижений, которые были созданы трудом целых поколений граждан Республики Беларусь. Поэтому так важно для молодежи общение с более мудрым и опытным поколением", - подчеркнул председатель первичной ветеранской организации в/ч 3310, полковник в отставке Александр Десятников.

Однако наряду с исторической памятью сегодня не менее важными являются и вопросы безопасности, в частности, информационной.

Приведем несколько цифр. Интернет-аудитория Беларуси на начало 2024 года насчитывала почти 8,5 млн пользователей, из которых порядка 6 млн - это пользователи социальных сетей. И, что интересно, аудитория социальных сетей очень молодеет.

Для сравнения: самая большая интернет-аудитория это люди в возрасте от 35 до 44 лет, а самая маленькая - в возрасте от 12 до 24 лет, но при этом она является самой активной.