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Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря
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Объективно оценивать процесс. Миссия наблюдателей СНГ начала работу на выборах Президента Беларуси
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