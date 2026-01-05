Беспошлинный ввоз электромобилей в Беларусь начнет действовать 22 января

Стало известно, когда начнет действовать беспошлинный ввоз электромобилей в Беларусь. Так, решение Евразийской экономической комиссии вступает в силу с 22 января.

Напомним, норма распространяется на "чистые электромобили", ввозимые в Беларусь. Установлена квота в размере 20 тысяч единиц.