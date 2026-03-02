Более 100 профилакториев для телят планируют построить в Минской области

В Минской области продолжается строительство современных и технологических молочно-товарных комплексов. В планах 30 таких объектов.

Кроме того, аграрии получат более сотни новых профилакториев для телят. Один из примеров - сельхозпредприятие "Нестановичи-Агро" в Логойском районе. Тут оптимальные условия для развития животноводства. В сутки каждая корова в среднем дает 25 литров молока.

Анастасия Кузьмина, директор ОАО "Нестановичи-Агро":

"Телята содержатся индивидуально: у каждого есть свой домик и своя посуда. Данный профилакторий построен по принципу холодного выращивания. Это позволяет летом открывать шторы, создавая навес, а зимой - опускать их. Мы инвестируем в будущее: из теленка вырастает здоровая корова, которая даст качественную продукцию, а соответственно, и деньги".