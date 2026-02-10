Более 15 тыс. точек торговли принимают оплату картой Черепаха с погашением в грейс-период

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bb7cef0-f637-4363-86e2-2177c9470077/conversions/d89b445a-34fc-4348-baed-4a698fafba70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bb7cef0-f637-4363-86e2-2177c9470077/conversions/d89b445a-34fc-4348-baed-4a698fafba70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bb7cef0-f637-4363-86e2-2177c9470077/conversions/d89b445a-34fc-4348-baed-4a698fafba70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bb7cef0-f637-4363-86e2-2177c9470077/conversions/d89b445a-34fc-4348-baed-4a698fafba70-xl-___webp_1920.webp 1920w

Совершать покупки с использованием карты Черепаха от ВТБ (Беларусь) уже можно в 15 тыс. точек торговли по всей стране. Наиболее востребован этот финансовый инструмент при покупке бытовой техники и электроники, товаров для ремонта, мебели, а также в сегменте онлайн-ритейла.

"Карта Черепаха представляет собой удобный финансовый инструмент, который дает возможность оплачивать покупки частями. Держатели карты могут приобрести нужный товар, не имея при себе необходимой суммы, а затем постепенно выплатить стоимость покупки. Мы продолжаем работать над расширением сети торговых объектов по всей стране - за четвертый квартал 2025 года она выросла на 15 % и достигла более 15 тыс. Особое внимание уделяется организациям торговли и сервиса, реализующим товары отечественного производства", - отметила начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.