Более 15 тыс. точек торговли принимают оплату картой Черепаха с погашением в грейс-период
Совершать покупки с использованием карты Черепаха от ВТБ (Беларусь) уже можно в 15 тыс. точек торговли по всей стране. Наиболее востребован этот финансовый инструмент при покупке бытовой техники и электроники, товаров для ремонта, мебели, а также в сегменте онлайн-ритейла.
"Карта Черепаха представляет собой удобный финансовый инструмент, который дает возможность оплачивать покупки частями. Держатели карты могут приобрести нужный товар, не имея при себе необходимой суммы, а затем постепенно выплатить стоимость покупки. Мы продолжаем работать над расширением сети торговых объектов по всей стране - за четвертый квартал 2025 года она выросла на 15 % и достигла более 15 тыс. Особое внимание уделяется организациям торговли и сервиса, реализующим товары отечественного производства", - отметила начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.
Владельцам карты Черепаха на базе платежной системы Белкарт доступен грейс-период на срок до 12 месяцев, а также снятие наличных, переводы, платежи в ЕРИП и онлайн-обмен валют. Оформить карту можно бесплатно в онлайн-сервисах банка или за один визит в любой офис.