Более 8 млрд российских рублей пойдут на финансирование совместных проектов Беларуси и России

Более 8 млрд российских рублей. 9 декабря Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло бюджет на 2026 год. Средства пойдут на финансирование шести программ и более 30 мероприятий. В первую очередь это касается реализации совместных проектов в сфере космоса, пограничной безопасности, информационной защите, а также военно-техническом сотрудничестве. Также разработан план работы на следующий трехлетний период. В 2027-2029 годах акцент будет сделан на промышленность, транспорт, технологический суверенитет, энергетику и туризм.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы в своей работе уделяем внимание и каждодневной интеграции, которую чувствуют наши люди, которые могут пользоваться услугами сферы образования, здравоохранения. Только в этом году заработала единая система страхования транспортных средств, которая позволяет, заплатив страховку в одной стране, пользоваться ей в другой. Этим уже воспользовались около 60 тыс. жителей наших стран. Вопросы лечения, протонной терапии, то есть в конкретных решениях это находит воплощение, чтобы наши люди реально ощущали свою причастность и пользу от принимаемых нами решений".