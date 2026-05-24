Брестская область и Татарстан подписали план мероприятий до 2027 года
Автор:Редакция news.by
Укрепление партнерства на союзном контуре: Брестская область и Татарстан подписали план совместных действий до 2027 года. Документ включает проекты в экономике, науке, культуре и социальной сфере, а также в авиастроении, судостроении и сельском хозяйстве.
Товарооборот между сторонами за 5 лет вырос почти вдвое, отношения между регионами продолжают выходить на новый уровень.
Делегация Татарстана в рамках визита посетила Брестскую крепость и высоко оценила бережное отношение белорусов к истории.