БРИКС планирует запуск независимой платежной системы

Страны БРИКС планируют запуск собственной платежной системы, независимой от западных санкций. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung. Резервный банк Индии предложил связать цифровые валюты центробанков стран БРИКС, чтобы упростить трансграничные расчеты в сфере торговли и туризма, говорится в статье издания.

Ожидается, что соответствующее предложение будет включено в повестку саммита 2026 года. В случае принятия инициативы это станет первой официальной попыткой участников БРИКС объединить свои цифровые валюты в рамках единой системы.