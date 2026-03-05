3.75 BYN
Чеботарь: 2025 год прошел под знаком расширения географического присутствия Беларуси
Экспорт и инвестиции остаются приоритетом экономического развития Беларуси. 2025 год прошел под знаком расширения географического присутствия страны. Об этом 5 марта рассказал министр экономики перед заседанием итоговой коллегии.
При этом закреплен главный принцип поддержки: дальше рынок и сложнее продукция - больше компенсация из бюджета. На внутреннем рынке удалось значительно нарастить спрос. Для стимулирования продаж отечественных товаров расширен перечень предприятий - участников программы "На родныя тавары".
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"В приоритете экспорт в увязке с объемами производства, снижением запасов. Сегодня мы буквально в ручном режиме (посмотрели. - Прим. ред.) еженедельные графики, отслеживание продаж на внешние рынки и снижение запасов. По нашим ожиданиям, эта траектория снижения, конечно, замедлится. И с учетом в том числе и базы прошлого года в I-II квартале будем уже выходить на определенный рост. Но, тем не менее, мы не снимаем жима ни с кого. Особенно сегодня видим наши возможности в строительстве, в инвестициях. Инвестиционная повестка у нас достаточно обширная. На этот год запланировано 800 проектов. Поэтому и наша региональная инициатива показывает заинтересованность субъектов в развитии новых производств".
Главные задачи на нынешний год - завершение реформы предпринимательской деятельности, повышение эффективности работы госсектора, обеспечение роста технологичности экономики, внедрение новых подходов к строительству и реконструкция инфраструктуры.