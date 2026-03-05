Чеботарь: 2025 год прошел под знаком расширения географического присутствия Беларуси

"В приоритете экспорт в увязке с объемами производства, снижением запасов. Сегодня мы буквально в ручном режиме (посмотрели. - Прим. ред.) еженедельные графики, отслеживание продаж на внешние рынки и снижение запасов. По нашим ожиданиям, эта траектория снижения, конечно, замедлится. И с учетом в том числе и базы прошлого года в I-II квартале будем уже выходить на определенный рост. Но, тем не менее, мы не снимаем жима ни с кого. Особенно сегодня видим наши возможности в строительстве, в инвестициях. Инвестиционная повестка у нас достаточно обширная. На этот год запланировано 800 проектов. Поэтому и наша региональная инициатива показывает заинтересованность субъектов в развитии новых производств".