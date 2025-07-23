Червяков рассказал, чем белорусский рынок привлекателен для Китая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь и Китай подведут итоги двухлетней совместной работы в области науки, инноваций и технологий на Пуцзянском форуме в Шанхае. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков в "Актуальном интервью".

"Там мы как раз обозначим те достижения, которые сегодня мы уже видим. Они реализуются неплохо. Это достижения по проектам развития беспилотников, технологии, которые реализуются и разрабатываются на базе биотехнологической корпорации, вопросы по созданию на Минском автомобильном заводе электробусов, создание новых беспилотных тракторов. Повестка охватывает и медицину, информационно-коммуникационный сектор экономики, и цифровизацию экономики", - рассказал Александр Червяков.

Китайские предприниматели не боятся заходить на белорусский рынок. Как отметил Посол, это связано с тем, что в нашей стране создана хорошая бизнес-среда.

"Несмотря на трудные годы, пандемию и санкции, экономика Беларуси развивается, что привлекает бизнес. Важен и стратегический подход: Китай - сложный рынок, требующий товаров мирового качества. Хочу отметить, что у нас много таких товаров, особенно продукция пищевой промышленности. Взаимодействие наших стран строится на принципах всепогодного, всестороннего, стратегического партнерства. Беларусь - ворота в Европу на маршруте нового "Шелкового пути", что важно для размещения китайских производств", - подчеркнул Александр Червяков.