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Червяков рассказал, чем белорусский рынок привлекателен для Китая
Беларусь и Китай подведут итоги двухлетней совместной работы в области науки, инноваций и технологий на Пуцзянском форуме в Шанхае. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков в "Актуальном интервью".
"Там мы как раз обозначим те достижения, которые сегодня мы уже видим. Они реализуются неплохо. Это достижения по проектам развития беспилотников, технологии, которые реализуются и разрабатываются на базе биотехнологической корпорации, вопросы по созданию на Минском автомобильном заводе электробусов, создание новых беспилотных тракторов. Повестка охватывает и медицину, информационно-коммуникационный сектор экономики, и цифровизацию экономики", - рассказал Александр Червяков.
Китайские предприниматели не боятся заходить на белорусский рынок. Как отметил Посол, это связано с тем, что в нашей стране создана хорошая бизнес-среда.
"Несмотря на трудные годы, пандемию и санкции, экономика Беларуси развивается, что привлекает бизнес. Важен и стратегический подход: Китай - сложный рынок, требующий товаров мирового качества. Хочу отметить, что у нас много таких товаров, особенно продукция пищевой промышленности. Взаимодействие наших стран строится на принципах всепогодного, всестороннего, стратегического партнерства. Беларусь - ворота в Европу на маршруте нового "Шелкового пути", что важно для размещения китайских производств", - подчеркнул Александр Червяков.
По словам Посла, личный вклад главы государства является ключевым в развитии отношений с Китаем. "Благодаря предвидению Александра Григорьевича Беларусь активно и результативно работает с Китаем. Мы должны поддерживать соответствующие взаимоотношения на уровнях регионов, парламентов, бизнеса. Китай - лидер в цифровой экономике, роботизации, цифровизации, что создает основу для модернизации белорусской промышленности", - заявил Александр Червяков.