Что скрывается под выгодными беспроцентными рассрочками - ответы в проекте "Экономическая среда"

Нацбанк не исключает возможности снижения ставки рефинансирования по мере замедления инфляции и при условии других факторов. Об этом в студии проекта "Экономическая среда" заявил заместитель председателя правления Андрей Картун, отметив, что в феврале темп роста инфляции был самым низким за последние девять лет.

Напомним, ставка рефинансирования напрямую влияет на доступность кредитов, хотя этим финансовым инструментом белорусы и сейчас пользуются по максимуму: сколько должны физлица банкам на данный момент и хорошо ли это - жить в кредит? А также - как открыть свое дело "в долг" и не прогореть и что на самом деле скрывается под выгодными беспроцентными рассрочками и микрозаймами?