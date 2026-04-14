Что такое ставка рефинансирования и какую роль она играет для простого белоруса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae3cc0ce-15cb-40aa-974c-7208cba7c1ec/conversions/41dc8172-c7d6-4335-a4ef-b3706130823b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae3cc0ce-15cb-40aa-974c-7208cba7c1ec/conversions/41dc8172-c7d6-4335-a4ef-b3706130823b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae3cc0ce-15cb-40aa-974c-7208cba7c1ec/conversions/41dc8172-c7d6-4335-a4ef-b3706130823b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae3cc0ce-15cb-40aa-974c-7208cba7c1ec/conversions/41dc8172-c7d6-4335-a4ef-b3706130823b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ставка рефинансирования - ключевой индикатор денежно-кредитной политики государства, который определяет стоимость капитала в стране. На данный момент Национальный банк Беларуси удерживает ставку на уровне 9,75 %. Для стороннего наблюдателя это может показаться просто статистической константой. Однако за этим решением стоит глубокий математический расчет и анализ макроэкономических рисков.

Почему регулятор выбрал именно этот уровень? Как ставка коррелирует с индексом потребительских цен и темпами роста ВВП? И почему в одних экономических моделях за хранение денег в банке приходится доплачивать, а в других ставка становится заградительной? Каким образом наш прагматичный подход к уровню ставки рефинансирования укрепляет финансовый суверенитет Беларуси? И что эта цифра означает лично для вас и вашего бизнеса? Разобрались в программе "ПроДеньги с Александром Егоровым".

В условиях внешнего давления и трансформации логистических цепочек ставка в 9,75 % является тем самым защитным механизмом, который позволяет балансировать между необходимостью кредитования реального сектора и сдерживанием инфляционных процессов. Это своего рода финансовый предохранитель, который не дает экономике перегреться или, наоборот, уйти в стагнацию. Прежде чем идти в тонкости аналитики, давайте дадим определение. Если научным языком, то ставка рефинансирования - это процентная ставка, под которую центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам.

Что такое ставка рефинансирования и какую роль она играет для простого белоруса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e8f1a7-2dd8-444f-8d5c-803d370fb7b7/conversions/934f2088-5f73-4591-b817-d6142e30b6cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e8f1a7-2dd8-444f-8d5c-803d370fb7b7/conversions/934f2088-5f73-4591-b817-d6142e30b6cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e8f1a7-2dd8-444f-8d5c-803d370fb7b7/conversions/934f2088-5f73-4591-b817-d6142e30b6cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12e8f1a7-2dd8-444f-8d5c-803d370fb7b7/conversions/934f2088-5f73-4591-b817-d6142e30b6cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Представьте, что банки - это магазины, которые торгуют деньгами. У них нет своего печатного станка, они берут товар на оптовом складе в Национальном банке. Ставка рефинансирования - это оптовая цена. Здесь важно уловить механику. Если оптовая цена на складе растет, то и в розничном магазине, в банке, ценник на кредит неизбежно поползет вверх. Это базовая экономическая логика.

Но есть и обратная сторона. Если товар на складе дорожает, то банк готов платить вам больше за то, что вы приносите ему свои деньги на хранение. Так формируются ставки по депозитам.

Таким образом, Нацбанк через один рычаг регулирует сразу два важнейших потока. Поток трат и поток сбережений. Если ставка высока, значит, время экономить и копить. Если низкая, значит, пора действовать, инвестировать и строить.

Когда Национальный банк снижает ставку, он фактически переключает экономику на повышенную передачу. Заемный капитал становится доступным топливом, предприятия запускают новые конвейеры, а семьи увереннее планируют крупные покупки. Скорость обращения денег растет, создавая импульс для развития. Но если этот процесс становится бесконтрольным, возникает риск обесценивания, когда денежная масса начинает обгонять реальное производство товаров.

В этот момент регулятор действует на опережение, повышая ставку. Это переводит систему в режим сбережения. Тратить становится дорого, а сохранять на депозитах выгодно. Так поддерживается устойчивость рубля и предсказуемость цен.

Только централизованный институт с четкой политикой по ставкам может обеспечить долгосрочное процветание страны и ее финансовый суверенитет. Ставка - это не просто сухая цифра из учебника. Это инструмент наведения порядка. Когда государство берет под контроль стоимость денег, хаос отступает. А на его место приходят планирование и рост. Именно этой логикой мы руководствуемся в Беларуси. Ставка должна работать на порядок в экономике и на развитие национального бизнеса.

История белорусской ставки рефинансирования - это, по сути, история становления нашего государства. Она началась не в уютных кабинетах, а в условиях идеального шторма начала 1990-х. Точка отсчета была поставлена 1 июля 1991 года. Именно тогда в молодой республике впервые была официально установлена ставка рефинансирования. И составила она 12 %. Казалось бы, вполне цивилизованная цифра, но это было затишье перед бурей.

Буквально через пару лет, в 1993-1994 годах, когда союзные экономические связи рухнули, а рынок захлестнула гиперинфляция, ставка взлетела до 480 % годовых. Деньги обесценивались по часам. Это был период дикого денежного рынка, когда выжить можно было только за счет жестких волевых решений главы государства, направленных на спасение реального сектора и запуск собственного производства.

Когда государство теряет контроль над ставкой, оно теряет контроль над будущим. В те годы 480 % означали паралич любого созидательного бизнеса. Ни один завод не может работать с такой стоимостью ресурсов. Именно тогда твердая рука главы государства помогла остановить это падение в пропасть. Благодаря жесткой дисциплине и политической воле удалось обуздать стихию цен и начать процесс финансового оздоровления. Нам потребовались десятилетия тяжелого труда, выстраивания налоговой и банковской систем, чтобы вернуть эти показатели в адекватное русло и восстановить доверие к национальной валюте.

Что такое ставка рефинансирования и какую роль она играет для простого белоруса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1e996c-4660-425b-861a-bc622edc2938/conversions/33ac2ef7-7ec7-498a-b05a-2eb2a21fdf2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1e996c-4660-425b-861a-bc622edc2938/conversions/33ac2ef7-7ec7-498a-b05a-2eb2a21fdf2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1e996c-4660-425b-861a-bc622edc2938/conversions/33ac2ef7-7ec7-498a-b05a-2eb2a21fdf2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1e996c-4660-425b-861a-bc622edc2938/conversions/33ac2ef7-7ec7-498a-b05a-2eb2a21fdf2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

За 30 с лишним лет мы прошли через несколько знаковых циклов. Первый, период стабилизации, когда ставка планомерно снижалась с 30 до 10 %. Это было время стратегического успеха. Нам удалось не просто сбить текущую инфляцию, но и, что гораздо важнее, успокоить инфляционные ожидания в обществе. Люди перестали ждать подвоха от завтрашнего дня. Именно в эти годы белорусы по-настоящему поверили в свой рубль, а кредиты стали массово доступными. Жилищное строительство, модернизация производств, экономика начала активно расти, опираясь на внутренние инвестиционные ресурсы.

Что такое ставка рефинансирования и какую роль она играет для простого белоруса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26444607-9cf1-4e45-8ec9-5dd89301850e/conversions/1acd40be-47a9-44cf-bf44-c2a544eb5863-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26444607-9cf1-4e45-8ec9-5dd89301850e/conversions/1acd40be-47a9-44cf-bf44-c2a544eb5863-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26444607-9cf1-4e45-8ec9-5dd89301850e/conversions/1acd40be-47a9-44cf-bf44-c2a544eb5863-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26444607-9cf1-4e45-8ec9-5dd89301850e/conversions/1acd40be-47a9-44cf-bf44-c2a544eb5863-xl-___webp_1920.webp 1920w

Второй период - 2011-2012 годы. Мировое финансовое эхо 2008 года и последовавшие за ним внешние шоки серьезно ударили по глобальным рынкам. И мы не остались в стороне. В ответ на вызовы Нацбанк вынужден был поднять ставку до 45 %. Это было горькое, но единственно верное на тот момент лекарство. Резкое удорожание ресурсов помогло связать избыточную ликвидность, остановить спекулятивные атаки на национальную валюту и сбалансировать спрос на валютном рынке.

Но последствия высокой ставки ощущались еще несколько лет. В том числе в силу одной особенности нашей финансовой системы - кредитования государственных программ под низкую ставку. Этот период стал для нас важной школой прагматизма. Мы поняли, что нельзя бесконечно заливать пожар в экономике дешевыми деньгами, если они не обеспечены реальным товаром. Слишком высокая ставка - это больно для бизнеса, но слишком низкая в период кризиса - это смерть для валюты. Мы научились находить ту грань, которая позволяет сохранять баланс, даже тогда, когда весь мир вокруг штормит.

Третий период - период зрелости, с 2015 года. Мы вошли в период зрелости и взвешенности денежно-кредитной политики. Мы перешли к выверенной стратегии снижения инфляции. И здесь ставка стала не пожарным шлангом, а тонким скальпелем, с помощью которого действовал Национальный банк. Но что более важно, мы начали методично ограничивать кредитование в рамках государственных программ, сведя его до разумного минимума экспорта и инвестиций.

Что такое ставка рефинансирования и какую роль она играет для простого белоруса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50f794f7-bd68-4ae5-8c88-622425aa27f0/conversions/662f6ce8-c8c9-4e23-af71-78070e03738c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50f794f7-bd68-4ae5-8c88-622425aa27f0/conversions/662f6ce8-c8c9-4e23-af71-78070e03738c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50f794f7-bd68-4ae5-8c88-622425aa27f0/conversions/662f6ce8-c8c9-4e23-af71-78070e03738c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50f794f7-bd68-4ae5-8c88-622425aa27f0/conversions/662f6ce8-c8c9-4e23-af71-78070e03738c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В результате в 2020 году мы достигли исторического минимума - 7,75 %. Даже в условиях беспрецедентного давления 2022 года мы не вернулись к хаосу 1990-х. В самый напряженный момент ставку подняли, но не заоблачно. 12 % с одной стороны сигнал обществу, что Национальный банк будет бороться с инфляцией и не допустит повторения истории. С другой стороны, ставка позволяла экономике кредитоваться и через расширение предложения продукции способствовать восстановлению экономического роста.

Как только ситуация выровнялась, снова началось снижение ставки рефинансирования. Весь этот путь от 12 % через 480 % и снова к однозначным цифрам - это летопись нашего суверенитета. Сегодняшние 9,75 % - это не просто статистика, это результат огромного исторического опыта и умения защищать свой экономический интерес.

Если вы задались вопросом, какое отношение ставка рефинансирования имеет к вам, то поясним. Для крупного промышленного предприятия даже минимальные колебания в масштабе кредитного портфеля - это миллионы рублей экономии или дополнительных затрат. Почему? Потому что многие банки в договорах ставку по кредиту привязывают к ставке рефинансирования. Если ставка рефинансирования снижается, то и ставка по всем кредитам предприятия тоже снижается. В результате у предприятия высвобождаются оборотные средства, которые пойдут не на выплату процентов банку, а на модернизацию, на новые технологии, в конце концов, на повышение зарплат. Когда ставка падает, директор завода может позволить себе закупить новую роботизированную линию. Это означает, что продукция станет качественнее, ее себестоимость упадет, а значит наши комбайны, грузовики и станки станут конкурентнее на мировом рынке.

Такая же ситуация и с кредитами населения, прежде всего, на жилье. Снижение ставки означает автоматически пересмотр ставки по всему ипотечному кредитному портфелю. Для обычной белорусской семьи снижение даже на пару пунктов - это не просто абстрактная экономия, это возможность быстрее выплатить кредит за квартиру или направить сэкономленные деньги на образование детей. Именно так макроэкономика превращается в социальное благополучие. Каждое решение по ставке касается кошелька каждого гражданина, даже если он не следит за финансовыми новостями.

Каждый рубль, вложенный в производство, каждый экспортный контракт - это кирпичик в здание нашего общего финансового благополучия. Не нужно ждать чудес от заграничных инвесторов или умных советчиков. Мы сами создаем ценность наших денег своим трудом, своим интеллектом и своей верой в страну. Мы часто говорим о суверенитете. Но суверенитет - это прежде всего способность самостоятельно определять правила игры в своем доме.