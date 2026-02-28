"Чтобы люди не ощущали границ" - как союзные программы меняют жизнь белорусов и россиян news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2e48d94-e62e-4d52-92fd-ec52e8ae4db5/conversions/e6daf6ee-7453-431a-949c-13b3ec97ba71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2e48d94-e62e-4d52-92fd-ec52e8ae4db5/conversions/e6daf6ee-7453-431a-949c-13b3ec97ba71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2e48d94-e62e-4d52-92fd-ec52e8ae4db5/conversions/e6daf6ee-7453-431a-949c-13b3ec97ba71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2e48d94-e62e-4d52-92fd-ec52e8ae4db5/conversions/e6daf6ee-7453-431a-949c-13b3ec97ba71-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фундамент интеграции был заложен три десятилетия назад. Еще в то время, когда Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписывали Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. А чуть позже был скреплен подписями уже документ по Союзному государству.

Принципиальная позиция белорусского лидера - не отрываться от России - стала политикой здравого смысла на долгие годы вперед. Не рвать все связи по-живому, а выстраивать диалог в новых реалиях. Жить пусть и в разных квартирах, но в одном доме. Пройден большой путь и год за годом две страны не без сложностей создавали общее пространство для жизни в экономике, политике и безопасности.

Этот февральский Высший госсовет в Москве нужен для того, чтобы посмотреть, как выполняются основные направления положений Договора о создании Союзного государства, включая год нынешний. Правительство и парламентарии Беларуси и России вместе с Президентами присутствовали для большой ревизии интеграционной работы.

Частота встреч лидеров неизменно отражает и масштаб сотрудничества Беларуси и России. О том, что к этому разговору шла большая подготовка, было понятно и по контактам Президентов. Дважды созванивались в преддверии. Открывая заседание, Александр Лукашенко, как председатель ВГС, не случайно начал с того, что происходит вокруг Союзного государства.

"В текущей международной ситуации, на фоне напряженной обстановки прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией. Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси ракетный комплекс "Орешник". Мы слаженно работаем во внешней политике, но в фокусе внимания, как всегда, прежде всего, экономика", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такой прагматичный подход и фокус на экономику позволил устоять во время санкционных атак, подтолкнул развивать свое, заниматься импортозамещением, думать про технологическую безопасность. Повезло, что свой багаж компетенций Беларусь за годы независимости не растеряла, наоборот, приумножила.

"Глобальную торговую систему, к сожалению, сегодня блокируют, гнут, ломают под себя путем введения заградительных пошлин, технологических, энергетических блокад, валютного давления, пиратства на логистических маршрутах. Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим - импортировать. Стараются не разрешить. Если лидеров многополярного мира - Китая и России - еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран - наши общие партнеры - стали объектами грубейшего вмешательства. В первую очередь - через экономику. Поэтому технологический суверенитет, вставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка Союзного государства - это те же самые рубежи безопасности. Не менее важные, чем военные и внешнеполитические", - сказал белорусский лидер.

"На всей территории Союзного государства созданы благоприятные условия для проведения единой макроэкономической политики. Совместно реализуются крупные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, высоких и наукоемких технологиях. Успешно продвигаются программы импортозамещения, в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика. Как результат, из года в год растет встречная российская и белорусская торговля и инвестиции", - отметил Президент России Владимир Путин.

Взаимный доступ к рынкам позволил Минску и Москве нарастить товарооборот за 30 лет в 8 раз - с 6,5 млрд долларов в 1996 году до почти 55 в 2025-м. В торговле уменьшилась энергетическая составляющая, выросли взаимные поставки продовольствия и товаров, растет и доля услуг. Встречные инвестиции дают импульсы для роста, а главное создают новые рабочие места.

Примеров успешного взаимодействия на уровне производителей немало, когда замещают импортные товары и комплектующие, своим создают собственные передовые технологии. Гомельское предприятие на рынке с десяток лет разрабатывает и производит умные счетчики учета энергоресурсов и программное обеспечение.

Ежегодно на экспорт идет около 500 тыс. изделий. В покупателях, помимо России, Казахстан и Армения, например. Берут и свои. И это только один из маленьких примеров усилий по импортонезависимости. Промышленная кооперация в микроэлектронике, авиастроении, фармацевтике и других важных сферах работает на общий технологический суверенитет.

"Без координации совместных усилий мы не сможем не обеспечить национальную безопасность, военно-техническую безопасность. И наша задача сегодня в том, чтобы, укрепляя Союзное государство, создавая более мощный союз, не только экономический, военно-политический, мы еще и работали в плане сближения позиций народов наших государств, потому что это способствует взаимообогащению", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

Союзное движение Президенты неизменно держат на контроле. Не все радует, больше половины из того, что было запланировано, отложили на последний год союзной трехлетки. Это притом, что уже время думать о подготовке основных моментов союзной стратегии на следующий период - 2027 - 2029 годы.

Министерство экономики Беларуси и России эту работу уже начали. Там и то, на что упор делают традиционно, и инновации, которые отвечают веянием времени.

Из ожидаемого в этом году - юридическое оформление наконец-то получил статус "товар Союзного государства". За красивым официальным знаком должна следовать реальная поддержка и защита интересов белорусских и российских производителей. Для граждан Союзного государства запускают приграничные железнодорожные перевозки без пересадок с льготами и по более низкой цене.

Таких полезных проектов должно быть больше. Люди должны видеть и чувствовать эффект Союзного государства на себе. Союзная философия "идти от жизни" укрепляет и само объединение, и его авторитет.

По итогам Высшего госсовета подписями скрепили семь документов. Среди них декрет о развитии пригородного сообщения между соседними регионами стран. Поддерживать Минск и Москва будут друг друга по вопросам международного правосудия.

Александр Лукашенко поблагодарил членов правительства Российской Федерации, отметив, что они стали больше внимания уделять соответствующему направлению. "Я уже не говорю о наших парламентариях. Это вообще моторы наших отношений. Наши мероприятия в рамках регионов - это очень важно. Сегодня уже китайцы нам предложили: "По принципу, как вы работаете с Россией, давайте будем работать - регион с регионами". Иран где-то полгода тому назад - также хотят такого сотрудничества. На земле виднее, что нужно людям. Поэтому то, что когда-то подтолкнули мы этот процесс и парламентарии этим занимаются, особенно сенаторы, я им за это благодарен. И я очень надеюсь, что российское правительство будет предано нашему союзному строительству и мы будем выполнять все поручения, наши договоренности и решения, которые мы принимаем на совместных мероприятиях. Сегодня нами задан вектор новому этапу развития интеграции по всем направлениям", - заметил Президент Беларуси.

Беларусь и Россия учреждают Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства. Тесным остается и сотрудничество в области безопасности. Милитаризация, эскалация напряженности у западных границ вынуждает укреплять союзную обороноспособность. На все инсинуации в медиа накануне союзных встреч в Москве один ответ - Беларусь остается привержена интеграции.

"Как мы видим сегодня по любым новостям Запада, таких сил хватает среди наших соседей, которые хотят разорвать не только наше Союзное государство, они, в принципе, мечтают разорвать и Беларусь, и Россию по отдельности тоже. К сожалению, вот эта русофобия, которая на Западе сегодня бьет ключом, никуда не девается уже в течение столетий. Это печально, я думаю, это станет главной причиной краха Европы. Потому что в своем русофобском угаре, в желании нам нагадить, они уже давно действуют против интересов своих собственных стран, во вред своим народам. И чудовищная социально-экономическая ситуация в Европе сегодня, которая ухудшается каждый день, - это результат их агрессии, стремления нас унизить, ослабить и уничтожить. Но я думаю, здравый смысл все-таки восторжествует, наступит момент, когда на Союзное государство будут смотреть как на образец того, как нужно выстраивать отношения между государствами, как нужно формировать условия для того, чтобы людям жилось комфортно, чтобы они не ощущали границ и наши предприятия могли сочетать свои конкурентные преимущества для работы на общем мировом рынке", - сказал государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.