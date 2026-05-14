Делегация Индонезии оценила белорусскую технику во время визита на МАЗ и МТЗ

Белорусская техника может быть востребована на индонезийском рынке. В Минске работает делегация из Джакарты во главе с координирующим министром по экономическим вопросам Аирланггой Хартарто. Визит стартовал с посещения промышленных предприятий МАЗ и МТЗ. Гости ознакомились с широким модельным рядом белорусских машин.

Александр Казакевич, заместитель гендиректора ОАО "МТЗ" по маркетингу: "В реорганизации сельского хозяйства и в создании больших сельскохозяйственных кооперативов с большим количеством площади земельных участков обрабатываемой земли техника, которую традиционно Минский тракторный завод производит и которая является визитной карточкой, нашим основным продуктом может быть востребована. Эта информация вселяет оптимизм, и мы попробуем максимально предметно отработать данное направление".

Аирлангга Хартарто, координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии:

"Все, что я увидел на МТЗ, меня впечатлило. Я смог увидеть историю создания тракторов, начиная с самых первых моделей и заканчивая электрическими тракторами. Размеры машин также варьируются от небольших для фермерских хозяйств до моделей для современных сельскохозяйственных предприятий, строительства и добычи полезных ископаемых. Я также слышал о безупречной репутации тяжелой техники, произведенной в Беларуси. Мы обсуждаем будущее нашего сотрудничества и создание совместного производства тракторов".