Делегация Витебской области посещает китайскую провинцию Хэйлунцзян

Беларусь и Китай продолжают выстраивать диалог регионов. Делегация Витебской области находится с визитом в провинции Хэйлунцзян. Регион граничит с Россией и считается самым северным в Китае.

Межрегиональный диалог

Рабочая программа стартовала 15 мая. Делегация Витебской области во главе с заместителем губернатора Анжеликой Никитиной провела встречу с руководством Харбина. Город, к слову, является побратимом белорусских Витебска и Гомеля.

16 мая акцент делается на производственной кооперации, изучении китайского опыта по различным направлениям. Например, компания "Чайна Фэйхэ Лимитед" - один из лидеров в стране по производству детского питания и молочной продукции. Завод компании в Харбине известен в отрасли высоким уровнем автоматизации процессов и активным внедрением науки. Для повышения эффективности, например, детских смесей здесь работают на молекулярном уровне. И в итоге собирается пазл из полезных микроэлементов.

Впрочем, для хорошего конечного продукта важным является не только современное оборудование и технологии производства, но и качественное сырье. Здесь белорусские предприятия могут выступить надежными партнерами для китайских коллег.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Кроме того, что компания сама перерабатывает собственное молоко, которое производится на их фермах, она еще и закупает, судя по предприятиям-партнерам, молочную продукцию за пределами Китайской Народной Республики. Нам эта тема тоже важна и актуальна. Сегодня наше перерабатывающее предприятие также производит молочные смеси: как обезжиренные, так и цельномолочные, которые потом могут поступать на предприятие и перерабатываться уже на их современном оборудовании. Продукт с более высокой добавленной стоимостью и безотходное производство. То есть могут и сывороточные делаться продукты, и масло, и сыры, и те же самые детские смеси".

Параллельно бизнес-повестке обсуждаются вопросы гуманитарного сотрудничества. В частности, в сфере образования. Накануне Посол Беларуси в КНР Александр Червяков посетил среднюю школу Сонглей. Это проект с историей в несколько десятилетий и является примером государственно-частного диалога. Школа стремится создать увлекательное и динамичное обучение. Как результат - ее выпускники поступают в престижные китайские и зарубежные вузы. Ученики изучают в том числе и русский язык. И сегодня это по сути готовые иностранные абитуриенты для белорусских вузов. На этом треке стороны договорились активизировать работу.