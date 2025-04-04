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Депутат о санкциях Запада: "За благими намерениями прячутся сугубо меркантильные интересы"
В случае санкций мы сталкиваемся с тем, что за благими намерениями прячутся сугубо меркантильные интересы. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко в "Актуальном интервью".
Валентин Семеняко:
"В случае санкций мы сталкиваемся с гибридизированным подходом - таким, когда за благими намерениями прячутся сугубо меркантильные интересы. Ведь экономические санкции, которые вводятся против нашей страны, Китая и России, имеют как бы политические цели: борьба за демократию, за права людей и так далее. А на самом деле это устранение экономических конкурентов и попытка реализовать свои экономические цели, закрыть какие-то рынки для нас и в то же время реализовать на этих рынках свою продукцию, услуги, товары".
"Когда вводились эти массовые санкции, говорилось о том, что гуманитарных грузов это не коснется, медпрепаратов это не коснется", - заметил он. Но обещания Запада не были выполнены.
По словам депутата, были даже вбросы о том, что белорусы якобы сами просят, чтобы против их государства ввели санкции. "Это для здравомыслящего человека абсурдная ситуация. И представить себе такое, что люди сами просят, чтобы снизился их доход, чтобы снизился доход их семей, сложно себе представить. Но такие вбросы тоже были", - обозначил Валентин Семеняко.