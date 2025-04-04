Депутат о санкциях Запада: "За благими намерениями прячутся сугубо меркантильные интересы"

В случае санкций мы сталкиваемся с тем, что за благими намерениями прячутся сугубо меркантильные интересы. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко в "Актуальном интервью".

Валентин Семеняко:

"В случае санкций мы сталкиваемся с гибридизированным подходом - таким, когда за благими намерениями прячутся сугубо меркантильные интересы. Ведь экономические санкции, которые вводятся против нашей страны, Китая и России, имеют как бы политические цели: борьба за демократию, за права людей и так далее. А на самом деле это устранение экономических конкурентов и попытка реализовать свои экономические цели, закрыть какие-то рынки для нас и в то же время реализовать на этих рынках свою продукцию, услуги, товары".

"Когда вводились эти массовые санкции, говорилось о том, что гуманитарных грузов это не коснется, медпрепаратов это не коснется", - заметил он. Но обещания Запада не были выполнены.