Диалог бизнеса и власти. "ИННОПРОМ. Центральная Азия" собрал 500 компаний из 35 стран мира

В Ташкенте 20 апреля открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Ее цель - помочь в продвижении новейших промышленных технологий и наладить взаимодействие между предприятиями.

Что привезла Беларусь на площадку, какие перспективы открывает диалог бизнеса и власти?

"ИННОПРОМ. Центральная Азия": найти доступные и качественные решения для промышленности

Лидеров промышленности приглашает Центральная Азия со своим колоритом и большим желанием осваивать новые технологии. В нынешних условиях переориентации многих предприятий с западных рынков именно в Азию "ИННОПРОМ" становится площадкой, куда стоит приехать, найти доступные и качественные решения для промышленности.

Технологические хабы. Новый ландшафт промышленности Евразии

Технологические хабы как новый ландшафт для реального сектора Евразии обсудили на пленарной сессии. Сегодня регион формирует кластеры, которые востребованы крупными глобальными производителями и призывает партнеров переходить от простой торговли и крупноузловой сборки до локализации производства.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Внешнеэкономические связи, торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном очень динамично развивается. И мощным фундаментом являются договоренности на уровне глав государств. Конечно, конкуренция очень высокая, поэтому мы должны заходить с качественной продукцией, что мы и делаем, конкурентоспособной и востребованной здесь, которая будет пользоваться большим спросом в реальном секторе экономики".

Беларусь - Ташкент: переговоры на высшем уровне

20 и 21 апреля наши отношения обсудили на встрече с премьером Узбекистана. Он сразу скажет, что Беларусь - близкий и надежный друг его страны.

Абдулла Арипов, премьер-министр Узбекистана:

"Безусловно, самым важным событием нашего сотрудничества в этом году будет официальный визит президента Республики Узбекистан в Республику Беларусь 8-9 июля. Мы, конечно же, тщательно готовимся к этим мероприятиям. В рамках подготовки этого мероприятия в июле в Минске запланирован III Форум регионов. Регионы тоже очень хорошо взаимодействуют между собой. Конечно же, в мае мы ожидаем 12-е заседание Межправкомиссии в Ташкенте".

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы со своей стороны всегда рады вместе с вами реализовывать совместные проекты, обеспечивать развитие наших инициатив предприятий. Отдельное слово благодарности за развитие машиностроения. У нас вместе имеется уже сборочное производство по тракторам. Мы в дальнейшем видим развитие сервиса нашей сельхозмашиностроительной техники, соответственно должен быть охват любого региона Узбекистана".

Атомная энергетика дает развитие и другим отраслям

500 компаний из 35 стран мира. "ИННОПРОМ. Центральная Азия" - это ключевое событие для развития торгово-промышленного сотрудничества. Узбекистан принял решение строить атомную станцию. Проект презентовали, опыт Беларуси по развитию инфраструктуры вокруг объекта готовы обсуждать.

Алексей Лихачев, глава госкорпорации "Росатом":

"Коллеги съездили в Беларусь, в Островец. Островец стал лидером не только по уровню социальной жизни, но и лидером Беларуси по росту средних зарплат".

ИННОПРОМ

Беларусь предлагает решения под плюс

Каждый здесь приглашает в свой павильон.

Наш стенд на выставке - это товары для разных сфер и много готовых решений под ключ.

Дмитрий Жук, учредитель компании по производству оборудования по водоотведению:

"Мы производим промышленные станции водоподготовки для населения и промышленности. Готовый же проект, который мы полтора года реализуем на рынке Узбекистана, в ближайшее время будет запущен и построен нашей компанией".

Богатые недра Центральной Азии

Недра Центральной Азии богаты полезными ископаемыми. И наша карьерная техника готова на этом рынке найти свою нишу.

Алексей Мороз, заместитель начальника управления ОАО "БЕЛАЗ":

"Если ранее мы могли выпускать в год порядка тысячи автомобилей, то сейчас на 30 % эти возможности увеличились. Т. е. мы можем выпускать 1300 автомобилей. Мы готовимся, когда все границы будут открыты, нарастить все объемы и показать себя с наилучшей стороны".

Наши технологии под жаркий климат

Для больших машин нужны и надежные колеса. Белорусские выдерживают горячий климат этих широт.

Максим Дудинец, гендиректор компании - дилера белорусского предприятия в Узбекистане

Максим Дудинец, гендиректор компании - дилера белорусского предприятия в Узбекистане:

"В среднем порядка 100 колес мы продаем в год данных карьерных шин. Планы у нас, конечно, стоят по увеличению продаж данной шины. И спрос есть".

Медицинская техника - изучаем спрос и предложения на рынке

Медицинская техника

Наши медицинские изделия для реанимаций в клиниках и машин скорой помощи. Привезли показать потенциальным покупателям и обсудить детали в Минздраве.

Алексей Кульбицкий, заместитель гендиректора по качеству НПО "Интеграл":

"Также мы представляем доплер портативный. Что такое доплер? Это измерение сердцебиение плода. Т. е., будущая мама может контролировать дома сердцебиение и понимать, что все хорошо и беспокоиться не о чем".

Логистика от Минска до Ташкента - это тоже непростая задача для производителей. Более 4 тыс. километров. И надежней, когда груз под пломбой. Наша разработка и наше предложение для партнеров.

Иосиф Макаревич, заместитель гендиректора "Агат":

"Данное устройство оператор мониторит на расстоянии в онлайн-режиме. Местоположение груза, состояние груза, несанкционный допуск, не взломали ли контейнер, скорость передвижения".

Масштаб выставки позволяет перейти от теории к практике. О новых проектах говорили министры промышленности двух стран.

Кудратов Лазиз Шавкатович, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана:

"Возможностей много. Слава богу, у нас хорошая динамика, есть прогресс по многим контейнерам, товарооборот растет, но надо наращивать. Мы практически миллиард достигли. Следующая задача - выходить на 2 миллиарда".

Открыто сборочное производство тракторов

Пример эффективной работы - совместная сборка наших тракторов. Она стартовала в прошлом году.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Все идет по графику, поэтому в этом году мы закончим первый этап уже с переходом на 2027 год. Потребители говорят, что наша белорусская техника более качественная. И в долгосрочном периоде использования до 10 лет она в стоимости оказывается дешевле, чем которая на первом этапе. Поэтому тут надо более маркетинговые такие ходы и рекламировать, про качество рассказывать, про стоимость ее эксплуатации".

В прошлом году Узбекистан купил 2 тыс. наших тракторов. Самая популярная на полях - модель под плуг, а еще и трехколесные для хлопковых полей. Мы же в свою очередь покупаем сырье для тканей и продаем свой лен.

Дилмурад Рахматов, менеджер по продажам (Узбекистан):

"Закупаемся белорусским льном, сырье смешиваем с местным хлопком, работаем совместными полульняными тканями, полульняной пряжей, производим особенно нить и ткани. В перспективе на готовые изделия перейдем потихоньку".