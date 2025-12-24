Доходы выросли на 23 %: Чеботарь подвел итоги нынешней пятилетки и обозначил цели до 2030 года

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в программе "Актуальное интервью" подвел итоги пятилетки 2021-2025 годов и рассказал о ключевых ориентирах новой программы развития до 2030 года. Главным результатом он назвал повышение качества жизни белорусов и создание прочного фундамента для будущего роста.

Отправной точкой для новых планов, по словам министра, стал анализ выполнения программы истекшей пятилетки. Юрий Чеботарь констатировал: "Надо отметить, прежде всего, существенные качественные изменения и выполнение наших обязательств. В первую очередь, это жизнь и комфорт нашего населения".

Главным достижением в социальной сфере стал рост благосостояния граждан. "Реальные доходы выросли более чем на 23 %, и это действительно очень важный фактор. И в 2025 году мы наблюдаем максимально исторический уровень заработной платы у нашего населения", - заявил министр.

Значительные успехи достигнуты в жилищном строительстве. Несмотря на то, что арендное жилье станет приоритетом следующей пятилетки, в текущей построено более 21,7 млн кв. м. "По квадратным метрам на одного человека - у нас будет более 30. Мы будем одни из первых на пространстве СНГ по этому показателю", - отметил Юрий Чеботарь.

В инвестиционной сфере завершены ключевые для страны проекты. "В плане инвестиционной политики мы завершили многие важнейшие для страны коммерческие проекты. Например, всем известная Белорусская атомная электростанция, но есть и ряд новых заводов, а также БНБК", - перечислил министр, добавив, что за пятилетку реализовано более 700 проектов, включая развитие легкового автомобилестроения с углублением локализации.

Особое внимание было уделено социальной инфраструктуре. "В здравоохранении мы реконструировали и ввели в строй более чем 75 корпусов больниц. В том числе построили более чем 20 поликлиник. В образовании реконструировали или построили 55 садиков и 66 школ", - привел цифры глава минэкономики, подчеркнув, что это делалось для обеспечения комфорта проживания по всей стране.

Разработка программы до 2030 года велась в условиях высокой неопределенности мировой экономики. Юрий Чеботарь рассказал, как менялись прогнозы: "Еще год назад, основные эксперты в мире говорили о том, что мир будет развиваться с темпом около 104 %. Сегодня эти оценки уже снизились до 103 %. Вот буквально год, а уже на минус один пункт снизились оценки".

Программа на 2026-2030 годы, следуя поручению Президента, стала проще и более "народной". Она структурирована вокруг семи приоритетов, каждый из которых раскрывается через семь направлений. Для мониторинга выполнения заложено 67 индикаторов, сгруппированных в три блока.

Первый блок - традиционные макроэкономические показатели. "Это рост валового внутреннего продукта почти на 16 %, рост доходов населения, снижение инфляции и так далее", - рассказал Юрий Чеботарь.

Второй блок - институциональные индикаторы, связанные с развитием финансового, страхового рынков.

Третий и самый большой блок характеризует достижение конкретных приоритетов.

Новацией стало полное погружение задач и индикаторов пятилетки в государственные и отраслевые программы. "Мы теперь уже сегодня точно знаем, где, кто и как будет их реализовывать и кто будет ответственным", - заявил министр. Под программу разработаны 20 государственных и 17 отраслевых программ.

Приоритет "Сильные регионы" сохраняется, что подчеркивает его преемственность и важность для граждан. Реализован двухуровневый подход.

Во-первых, каждый регион разработает собственную пятилетнюю программу, повторяющую логику общенациональной. Во-вторых, определены уникальные векторы развития для каждой области:

Брестская и Гомельская области: развитие Припятского Полесья.

Могилевская область: развитие районов юго-восточного региона.

Гродненская и Витебская области: раскрытие потенциала Поозерья и туризма.

Минская область: развитие Минского промышленного пояса для децентрализации новых производств.

Ключевая задача для губернаторов - развитие агропромышленного комплекса. Планируется реализовать более 100 инвестиционных проектов, что позволит увеличить производство в сельском хозяйстве более чем в 1,3 раза.

Сфера туризма, ставшая настоящим народным приоритетом, получила амбициозную цель - увеличить свою долю в ВВП с нынешних 2 % до 4,5 %. "Задача очень масштабная, глобальная - вырасти в два раза", - подтвердил министр.

Мирский замок

Для этого в государственной программе развития туризма заложено три ключевых направления:

Увеличение и модернизация коечного фонда (гостиницы, санатории).

Развитие "малого туризма" - кемпингов, глэмпингов через поддержку малого бизнеса.

Развитие сопутствующей инфраструктуры: дорог, общепита.