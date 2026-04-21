Долгосрочная кооперация и ИИ - "ИННОПРОМ. Центральная Азия" проходит в Ташкенте
Долгосрочная кооперация и искусственный интеллект. Беларусь готова закрепляться с новыми проектами на рынке Центральной Азии.
Об этом идет речь в эти дни на международной выставке "ИННОПРОМ" в Ташкенте. Это ключевая площадка для выстраивания промышленного сотрудничества. 16 регионов России и 30 стран мира.
Современные технологии для различных отраслей промышленности, включая решения для улучшения городской среды и транспортной инфраструктуры, а также сложное производственное оборудование.
Роботы приходят в разные сферы
Уже сегодня важно думать, какой будет промышленность завтра. Центральная Азия - регион, который ежегодно прибавляет в развитии. И существенную долю в этой большой копилке занимает реальный и IT-сектор. Не хватает рабочих рук, на смену приходят роботы.
Робот-гид будет вести экскурсии в музеях
Робот-гид в ближайшие дни выходит на работу в музей исламской цивилизации в Ташкенте
Баходир Ганиев, менеджер IT-проекта (Узбекистан):
"Робот знает все. Если мы его отсканируем, зададим ему правильные данные, он может ответить на любой вопрос в любом месте".
Создание системы для трансфера технологий
Приехать на "ИННОПРОМ" - это увидеть, чем живут сегодня предприятия, на что делают ставку. Обсуждают межгосударственные программы, создание системы для трансфера технологий и единую инновационную экосреду - это главные темы диалога бизнеса, госорганов и экспертов.
Искусственный интеллект решает комплекс задач
Новые технологии все прочнее входят в промышленность. На "ИННОПРОМ" утверждают, что через 5 лет четверть IT-задач будет выполнять искусственный интеллект., а оставшиеся 75 % - люди, но при его помощи. Поэтому странам-партнерам нужно двигаться синхронно в этом направлении, чтобы их товар был востребован на рынке и сегодня, и завтра.
Роботы для складских помещений от российского производителя. Присматриваются и к рынку Беларуси.
Егор Бакулин, управляющий директор компании по созданию роботов (Россия):
"Очень сильно верим и уже планируем в следующем году потихонечку попытаться продвинуться в сторону вашей страны, попытаться прощупать рынок и понять, в каких местах вам бы роботизация была бы интересна. Знаю, что у вас есть великие предприятия автомобильного транспорта - БЕЛАЗ и МАЗ".
В Узбекистане востребованы энергосберегающие технологии
А наши трансформаторы востребованы в Узбекистане. У предприятия есть официальный представитель, сегодня он активно продает именно энергосберегающую линейку.
Олег Пархимчик, замначальника отдела Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова:
"Тот, кто берет для себя качественную продукцию, он выбирает белорусский трансформатор. Экономия довольно существенная. Они окупаются в течение трех лет. Цена, дельта которой больше обычной, это экономия существенная".
В планах совместное производство грузовых вагонов
Большие планы по кооперации у нашего производителя вагонов в Осиповичах. Модели разные. Например, у России в высоком спросе для нефтепродуктов. Они основные покупатели. А вот увеличивать объемы производства планируем вместе с Узбекистаном.
Мирза Чолоян, директор Осиповичского завода транспортного машиностроения:
"Мы со своей стороны предложили им работу по кооперации, освоение новых видов продукции, в частности, рассматривать пока использование их возможностей литейных предприятий, в частности, крупного и среднего литья, поставки их давальческих запчастей под потребность их вагонов. Соответственно в Беларуси (в Осиповичах) изготавливать им вагоны".
Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет летом в Минске
Расширять линейку предложений по мебельной продукции, учитывая, что Ташкент и регионы активно строятся. На это нацеливает белорусских производителей наш посол в Узбекистане.
А после переходить и на сборочное производство по аналогии с тракторами. Об этом будут говорить летом в Минске на III Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, а также об увеличении ассортимента продуктов питания.
Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:
"На выставке с кем из коллег не поговорил, они все отмечают, как за год Ташкент и регионы, близкие к Ташкенту, рванули с точки зрения открытия и узнаваемости сетей белорусских продуктов питания: "Дары Беларуси" и наша сетка JO’JA (компания "Серволюкс"). То, что будет развиваться, это действительно узнаваемость. И самое главное, люди отмечают, что цена - это важно, потому что не все имеют достаточный уровень доходов, но качество, с которым ассоциируется Республика Беларусь, здесь прочно сидит у покупателя в голове. Поэтому нас выбирают в первую очередь за качество. И, конечно же, за широчайший ассортимент молочных и мясных продуктов - это наше направление".
Ставка на импортозамещение - новые проекты по ветеринарии с Ленинградской областью
В прошлом году Беларусь и Узбекистан наторговали почти на миллиард долларов. Столько же у нас уже есть в копилке с Ленинградской областью России. Долгосрочная кооперация и объединение научных школ. В итоге получаем нужный результат по импотозамещению.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:
"Я вам приведу самый простой пример из ветеринарии, где до 2022 года Ленинградская область использовала ветеринарные препараты Скандинавии, Северной Европы, Центральной Европы, Америки. В 2022 году была встреча с Президентом Беларуси. Я там озвучил одну из наших проблем - проблему современных ветеринарных препаратов. Было дано поручение правительству Беларуси совместно с Ленинградской областью России начать разработку различных видов ветеринарных препаратов. И сегодня Беларусь у нас надежный партнер по поставке ветеринарных препаратов".
"ИННОПРОМ" приглашает в Екатеринбург и Минск
Ленинградская область для нас важный и транзитный морской коридор. Через порт Усть-Луга белорусские товары идут в третьи страны. В этом году область планирует приехать на "ИННОПРОМ Беларусь" с отдельным большим стендом. Это в конце сентября. А ближайшая встреча лидеров промышленности - в июле в Екатеринбурге.