Долгосрочная кооперация и ИИ - "ИННОПРОМ. Центральная Азия" проходит в Ташкенте

Долгосрочная кооперация и искусственный интеллект. Беларусь готова закрепляться с новыми проектами на рынке Центральной Азии.

Об этом идет речь в эти дни на международной выставке "ИННОПРОМ" в Ташкенте. Это ключевая площадка для выстраивания промышленного сотрудничества. 16 регионов России и 30 стран мира.

ИННОПРОМ

Современные технологии для различных отраслей промышленности, включая решения для улучшения городской среды и транспортной инфраструктуры, а также сложное производственное оборудование.

Роботы приходят в разные сферы

Уже сегодня важно думать, какой будет промышленность завтра. Центральная Азия - регион, который ежегодно прибавляет в развитии. И существенную долю в этой большой копилке занимает реальный и IT-сектор. Не хватает рабочих рук, на смену приходят роботы.

Робот-гид будет вести экскурсии в музеях

Робот-гид в ближайшие дни выходит на работу в музей исламской цивилизации в Ташкенте

Баходир Ганиев, менеджер IT-проекта (Узбекистан)

Баходир Ганиев, менеджер IT-проекта (Узбекистан):

"Робот знает все. Если мы его отсканируем, зададим ему правильные данные, он может ответить на любой вопрос в любом месте".

Создание системы для трансфера технологий

Приехать на "ИННОПРОМ" - это увидеть, чем живут сегодня предприятия, на что делают ставку. Обсуждают межгосударственные программы, создание системы для трансфера технологий и единую инновационную экосреду - это главные темы диалога бизнеса, госорганов и экспертов.

Искусственный интеллект решает комплекс задач

Новые технологии все прочнее входят в промышленность. На "ИННОПРОМ" утверждают, что через 5 лет четверть IT-задач будет выполнять искусственный интеллект., а оставшиеся 75 % - люди, но при его помощи. Поэтому странам-партнерам нужно двигаться синхронно в этом направлении, чтобы их товар был востребован на рынке и сегодня, и завтра.

Стенд Беларуси

Роботы для складских помещений от российского производителя. Присматриваются и к рынку Беларуси.

Егор Бакулин, управляющий директор компании по созданию роботов (Россия):

"Очень сильно верим и уже планируем в следующем году потихонечку попытаться продвинуться в сторону вашей страны, попытаться прощупать рынок и понять, в каких местах вам бы роботизация была бы интересна. Знаю, что у вас есть великие предприятия автомобильного транспорта - БЕЛАЗ и МАЗ".

В Узбекистане востребованы энергосберегающие технологии

А наши трансформаторы востребованы в Узбекистане. У предприятия есть официальный представитель, сегодня он активно продает именно энергосберегающую линейку.

Олег Пархимчик, замначальника отдела Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова:

"Тот, кто берет для себя качественную продукцию, он выбирает белорусский трансформатор. Экономия довольно существенная. Они окупаются в течение трех лет. Цена, дельта которой больше обычной, это экономия существенная".

В планах совместное производство грузовых вагонов

Большие планы по кооперации у нашего производителя вагонов в Осиповичах. Модели разные. Например, у России в высоком спросе для нефтепродуктов. Они основные покупатели. А вот увеличивать объемы производства планируем вместе с Узбекистаном.

Мирза Чолоян, директор Осиповичского завода транспортного машиностроения:

"Мы со своей стороны предложили им работу по кооперации, освоение новых видов продукции, в частности, рассматривать пока использование их возможностей литейных предприятий, в частности, крупного и среднего литья, поставки их давальческих запчастей под потребность их вагонов. Соответственно в Беларуси (в Осиповичах) изготавливать им вагоны".

Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет летом в Минске

Расширять линейку предложений по мебельной продукции, учитывая, что Ташкент и регионы активно строятся. На это нацеливает белорусских производителей наш посол в Узбекистане.

А после переходить и на сборочное производство по аналогии с тракторами. Об этом будут говорить летом в Минске на III Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, а также об увеличении ассортимента продуктов питания.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

"На выставке с кем из коллег не поговорил, они все отмечают, как за год Ташкент и регионы, близкие к Ташкенту, рванули с точки зрения открытия и узнаваемости сетей белорусских продуктов питания: "Дары Беларуси" и наша сетка JO’JA (компания "Серволюкс"). То, что будет развиваться, это действительно узнаваемость. И самое главное, люди отмечают, что цена - это важно, потому что не все имеют достаточный уровень доходов, но качество, с которым ассоциируется Республика Беларусь, здесь прочно сидит у покупателя в голове. Поэтому нас выбирают в первую очередь за качество. И, конечно же, за широчайший ассортимент молочных и мясных продуктов - это наше направление".

Ставка на импортозамещение - новые проекты по ветеринарии с Ленинградской областью

В прошлом году Беларусь и Узбекистан наторговали почти на миллиард долларов. Столько же у нас уже есть в копилке с Ленинградской областью России. Долгосрочная кооперация и объединение научных школ. В итоге получаем нужный результат по импотозамещению.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

"Я вам приведу самый простой пример из ветеринарии, где до 2022 года Ленинградская область использовала ветеринарные препараты Скандинавии, Северной Европы, Центральной Европы, Америки. В 2022 году была встреча с Президентом Беларуси. Я там озвучил одну из наших проблем - проблему современных ветеринарных препаратов. Было дано поручение правительству Беларуси совместно с Ленинградской областью России начать разработку различных видов ветеринарных препаратов. И сегодня Беларусь у нас надежный партнер по поставке ветеринарных препаратов".

"ИННОПРОМ" приглашает в Екатеринбург и Минск