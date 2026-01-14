3.71 BYN
Два крупных комплекса по откорму бычков возведут в Минской области
Мясное животноводство - как весомый "драйвер" развития агропромышленного комплекса Беларуси. В Минской области возведут два крупных комплекса по откорму бычков. Каждый на 2400 голов. Они разместятся в Несвижском районе.
Одновременно продолжается работа по выращиванию специализированных пород крупнорогатого скота с ценными качествами мяса говядины. Так, на предприятии "БелИнтерГен-агро" в Узденском районе занимаются размножением быков абердин-ангусской породы с помощью генетического материала из Северной Америки.
Этот вид животных попадает на племенные сельхозпредприятия. А в перспективе они могут стать основой для производства говядины в Минской области.
Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен-агро":
"Занимаемся разведением абердин-ангусской породы для получения племенных быков, а от них - семя и реализация по нашей стране. Она занимает первое место по неприхотливости, она может находиться под открытым небом и телиться. И не требует никаких дорогих помещений. Занимаясь этой породой, мы должны иметь цель - поставлять на внешние рынки продукцию в виде племенных животных - племенных быков или нетелей. Особенно эти мясные породы популярны в России и Казахстане".
Отметим, опыт компании "БелИнтерГен-агро" интересен и на международном уровне. На предприятие в Узденский район приезжают специалисты из России, Казахстана, Монголии, Китая.