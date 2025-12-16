Экономист Колташов: Иран нуждается в белорусских удобрениях

"Классические поставки - это поставки удобрений. Иран нуждается в белорусских удобрениях, его собственное сельское хозяйство развивается, производя для белорусского рынка продукцию, которой в Беларуси, естественно, нет. Но и в России такой собственной продукции тоже в изобилии нет в силу климатических условий. С другой стороны, промышленное сотрудничество, сотрудничество по линии покупки продукции машиностроения для Беларуси очень важно. Оно открывает новые возможности в отношениях между странами".