Эксперт Авдонин: В условиях турбулентности важно быть сильными и интегрироваться с сильными
Союзное государство Беларуси и России остается одним из самых значимых интеграционных проектов на постсоветском пространстве, напрямую влияющим на повседневную жизнь миллионов людей. Об этом заявил председатель правления белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин в "Актуальном интервью", подчеркнув, что главная цель Союзного государства - повышение благосостояния и уровня безопасности граждан двух стран.
"Тема Союзного государства для граждан и Беларуси, и России крайне важна, потому что ориентирована, в первую очередь, на повышение благосостояния населения, уровня безопасности наших двух стран", - отметил председатель правления белорусского общества "Знание".
По его словам, в последние годы интеграционные процессы между Беларусью и Россией заметно активизировались и приобрели особую актуальность. "Мы видим, что сейчас процессы интеграции в разных плоскостях и между разными организациями усиливаются. И можно сказать, что Союзное государство, которое было создано в конце 1990-х годов, сейчас становится крайне актуальным образованием. На Союзное государство смотрят другие страны постсоветского пространства, прекрасно понимают, что в рамках интеграции можно достигнуть гораздо больше: можно обеспечить стабильный экономический рост, а значит, рост благосостояния, стабильное социально-экономическое состояние общества, не будет каких-то потрясений, негативных эффектов безработицы, инфляции, обесценивания национальной валюты", - подчеркнул эксперт.
И, конечно же, сейчас в условиях турбулентности глобальной экономики, перестройки и системы глобальной безопасности важно быть сильными и интегрироваться с сильными.
"Акцентирую внимание на том, что мы как раз являемся бенефициарами тех процессов, которые идут в Союзном государстве. У нас стабильный экономический рост, низкий уровень инфляции, низкий уровень безработицы, высокие темпы промышленного производства. Мы наращиваем вообще не только объем производства, но и виды продукции. Мы поставляем их на внутренний рынок, на российский рынок. Мы реализуем очень много инвестиционных проектов в сфере высоких технологий, в сфере транспорта, в том числе авиационного транспорта, микроэлектроники, станкостроения", - сказал председатель правления общества "Знание".
В завершение он подчеркнул главное достижение интеграции. "И это сейчас говорит только об одном, что мы в действительности сохраняем главное: в условиях, когда мировая экономика падает, мы обеспечиваем хороший уровень благосостояния наших граждан", - заключил Алексей Авдонин.