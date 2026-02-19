Эксперт Авдонин: В условиях турбулентности важно быть сильными и интегрироваться с сильными

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Союзное государство Беларуси и России остается одним из самых значимых интеграционных проектов на постсоветском пространстве, напрямую влияющим на повседневную жизнь миллионов людей. Об этом заявил председатель правления белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин в "Актуальном интервью", подчеркнув, что главная цель Союзного государства - повышение благосостояния и уровня безопасности граждан двух стран.

"Тема Союзного государства для граждан и Беларуси, и России крайне важна, потому что ориентирована, в первую очередь, на повышение благосостояния населения, уровня безопасности наших двух стран", - отметил председатель правления белорусского общества "Знание".

По его словам, в последние годы интеграционные процессы между Беларусью и Россией заметно активизировались и приобрели особую актуальность. "Мы видим, что сейчас процессы интеграции в разных плоскостях и между разными организациями усиливаются. И можно сказать, что Союзное государство, которое было создано в конце 1990-х годов, сейчас становится крайне актуальным образованием. На Союзное государство смотрят другие страны постсоветского пространства, прекрасно понимают, что в рамках интеграции можно достигнуть гораздо больше: можно обеспечить стабильный экономический рост, а значит, рост благосостояния, стабильное социально-экономическое состояние общества, не будет каких-то потрясений, негативных эффектов безработицы, инфляции, обесценивания национальной валюты", - подчеркнул эксперт.

И, конечно же, сейчас в условиях турбулентности глобальной экономики, перестройки и системы глобальной безопасности важно быть сильными и интегрироваться с сильными. Алексей Авдонин

"Акцентирую внимание на том, что мы как раз являемся бенефициарами тех процессов, которые идут в Союзном государстве. У нас стабильный экономический рост, низкий уровень инфляции, низкий уровень безработицы, высокие темпы промышленного производства. Мы наращиваем вообще не только объем производства, но и виды продукции. Мы поставляем их на внутренний рынок, на российский рынок. Мы реализуем очень много инвестиционных проектов в сфере высоких технологий, в сфере транспорта, в том числе авиационного транспорта, микроэлектроники, станкостроения", - сказал председатель правления общества "Знание".