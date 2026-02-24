Эксперт Господарик о перспективах Беларуси в Африке: Зимбабве - наша точка распространения имиджа

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3152e8e-0c30-45f5-9149-864c802585de/conversions/5aae00e1-7895-4376-bfe9-2ece74c6cb0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3152e8e-0c30-45f5-9149-864c802585de/conversions/5aae00e1-7895-4376-bfe9-2ece74c6cb0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3152e8e-0c30-45f5-9149-864c802585de/conversions/5aae00e1-7895-4376-bfe9-2ece74c6cb0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3152e8e-0c30-45f5-9149-864c802585de/conversions/5aae00e1-7895-4376-bfe9-2ece74c6cb0f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Сотрудничество Беларуси и Зимбабве выстраивается как взаимовыгодное экономическое партнерство, которое уже приносит реальные результаты и работает на имидж нашей страны на Африканском континенте. Об этом в "Актуальном интервью" заявила заведующая кафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик.

"Необходимо подчеркнуть, что у нас в Зимбабве выстраивается экономическое сотрудничество, которое выгодно и для нас, и для Зимбабве. Те проекты, которые мы уже реализовали на сегодняшний день, о многом говорят. И мы слышим позитивный отклик со стороны Зимбабве, со стороны их фермеров, тех, кто пользуется нашей техникой для сельского хозяйства, медицины и других направлений", - отметила эксперт.

По ее словам, Зимбабве сегодня играет роль своеобразной "витрины" белорусских возможностей в Африке.

Наверное, Зимбабве - это наша точка распространения имиджа. Екатерина Господарик

"Поскольку те проекты, которые уже реализовались и имеют хороший опыт, могут принести дивиденды в будущем. Другие страны тоже видят этот потенциал: как Беларусь может реализовывать проекты, как мы верны своему слову, как мы берем ответственность за решения. Это такая имиджевая составляющая Республики Беларусь, и нам важно ее нести достойно, реализовывать те проекты, которые уже есть, и продолжать сотрудничество в новых сферах: реализовывать и фармацевтические проекты, и проекты в образовании, показывать IT-компетенции", - подчеркнула Екатерина Господарик.

Она напомнила, что фундамент для дальнейшего роста уже заложен: проработаны двухсторонние соглашения и подписана дорожная карта сотрудничества до 2030 года."У нас уже прорабатывались различные двухсторонние соглашения, подписана дорожная карта до 2030 года, соответственно, заложены амбициозные проекты для реализации. И вот эти маленькие шаги, будем надеяться, принесут прогнозируемый объем нашей торговли в 100 млн долларов к 2030 году и успешно будут реализованы", - заключила завкафедрой БГУ.