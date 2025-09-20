Эксперт: Не стоит ждать, что признание крипты платежным средством резко все изменит

Сальвадор с 2021 года пытается внедрить биткоин в качестве официальной валюты. Преподаватель юридического факультета БГУ Филипп Петкевич в "Актуальном интервью" прокомментировал такой опыт.

По его словам, эта инициатива стала скорее успешной пиар-акцией, чем экономическим прорывом. "У Сальвадора вышел интересный, можно сказать, страновой маркетинг. Они устроили некую пиар-акцию из этого, - отметил Филипп Петкевич. - Они предположительно заработали. Разумеется, некий рост есть пока на бумаге. Мы не можем знать, сколько они продали. Предположительно они увеличили свои долларовые вложения в это раза в два".

Пиар привлек огромное количество компаний, возможно, туристов, инвестиционных проектов в страну, поскольку об этой стране услышали все на тот момент. Филипп Петкевич

Однако ожидания повсеместного использования криптовалюты не оправдались, заметил он: "Не слышно о том, чтобы страна резко вышла на какой-то невообразимый уровень финансирования ВВП".

"Поэтому из этого, наверное, вывод нужно сделать такой, что страна должна преследовать свои собственные интересы. Если этим интересом является пиар-акция, привлечение инвестиций, крипта может этому помочь. Однако не стоит ждать каких-то чудес, что признание крипты платежным средством резко все изменит", - резюмировал преподаватель.