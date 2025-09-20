Криптобанк как новый шаг в финансовых инновациях: какие есть пути регулирования криптосферы

В Беларуси недавно был поднят вопрос о создании учреждения, которое бы регулировало вопросы криптосферы - криптобанк. Преподаватель юридического факультета БГУ Филипп Петкевич в "Актуальном интервью" рассказал, как видит это регулирование.

"Здесь есть несколько путей. Можно делать из криптобанка некую особую сущность. Можно идти по пути, когда уже существующие банки расширяют свои виды деятельности и позволяют пользователям и своим клиентам осуществлять некоторые транзакции с использованием криптовалют, приобретать, продавать и так далее", - пояснил преподаватель юридического факультета.

Он отметил, что создание криптобанка вызывает большой интерес: "Любопытно, что будет из этого. Наверное, самые острые вопросы у пользователей потенциального криптобанка будут касаться приобретения и продажи криптовалют с целью каких-то сбережений, трансграничных переводов в условиях экономических ограничений".

Филипп Петкевич также обратил внимание на то, что в других странах есть примеры таких учреждений: "Обычно страны идут по пути того, что в более традиционные банки включается возможность оборота криптоактивов, поскольку сами по себе криптоактивы, где-то даже более безопасные, чем оборот денежных средств".