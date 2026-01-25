Эксперт в области финтеха назвал плюсы от создания криптобанка в Беларуси

16 января 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)". Эта уникальная структура будет сочетать элементы классического банка и криптобиржи.

Эксперт в области финтеха, децентрализованных финансов и блокчейна Тарас Надольный ответил в "Актуальном интервью", с какой криптой планируется работать, как будет функционировать такой банк и насколько там будут велики риски.

Гость интервью заметил, что криптобанк является пока еще не очень популярным названием в финансовой среде, потому что сегодня есть криптобиржи, криптообменники, различные операторы, ICO, платформы по лендингу и различные институты, а криптобанк как таковой в мире упоминается в единичных случаях, особенно что касается его создания.

Тарас Надольный news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a71f88a-e35f-409a-9678-14702c3ff607/conversions/da65125c-9bdd-44db-a4e0-c2a332f850ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a71f88a-e35f-409a-9678-14702c3ff607/conversions/da65125c-9bdd-44db-a4e0-c2a332f850ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a71f88a-e35f-409a-9678-14702c3ff607/conversions/da65125c-9bdd-44db-a4e0-c2a332f850ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a71f88a-e35f-409a-9678-14702c3ff607/conversions/da65125c-9bdd-44db-a4e0-c2a332f850ee-xl-___webp_1920.webp 1920w Тарас Надольный

Сегодня в Республике Беларусь создана базовая правовая основа для того, чтобы существовала деятельность криптобанков. В течение шести месяцев будет дополнительно разработаны и нормативные документы, которыми четко определят, какие операции криптобанк имеет право осуществлять. "На данный момент уже возможно открытие, например, счетов физическим лицам-нерезидентам, валютно-обменные, расчетные операции, а также иные банковские услуги", - перечислил эксперт в области финтеха.

Тарас Надольный обозначил, что уникальный опыт Беларуси состоит в том, что криптобанк может совмещать работу с цифровыми активами - токенами, как определено в Декрете № 8 "О развитии цифровой экономики" и в указе № 19"О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)", и осуществлять одновременные банковские операции.

"На этой синергии между традиционными классическими финансами и финансами криптоактивностей возникает дополнительная ценность для клиента, потому что он получает новые сервисы и возможности. Есть плюсы и для самих криптокомпаний, потому что также открываются новые сферы бизнеса, а это возможность масштабировать классический бизнес, интегрироваться в глобальные рынки, где находятся основные скопления финансовых ресурсов", - объяснил Тарас Надольный.