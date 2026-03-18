Эксперты объяснили процесс формирования процентов по кредиту
Оппоненты утверждают, что процентные ставки по кредитам в Беларуси очень высоки. Чуть ли не самые высокие в мире. Насколько это соответствует действительности, от чего зависит их уровень, а также как формируется процент по кредиту, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
Сегодня в стране привлечено денежных средств больше, чем выдано кредитов. "Когда банки привлекают денежные средства населения на долгосрочной основе, население готово на 15 % предоставить свои денежные средства. Соответственно, если мы берем на 15 % депозиты, кредиты на три года, то под какую ставку мы должны выдать, ведь надо оформить работнику правильно кредит, посидеть за столом, оставить маржу банку. Получается, мы выдаем под 18 %, а разница между 15 и 18 % маленькая", - подчеркнула профессор кафедры банковского бизнеса и финансовых технологий БГУ, доктор экономических наук Людмила Стефанович.
К слову, сегодня в Беларуси самые низкие ставки на евразийском пространстве. Она составляет 11,7 % (имеется в виду для физических лиц). В Российской Федерации в силу определенных причин она значительно больше - выше 16 %. В Казахстане - около 20 %. В Армении, где инфляция на порядок меньше, средние процентные ставки по потребительским кредитам также доходят до 20 %. "Здесь наслаиваются многие факторы. Влияет стоимость привлечения, в она зависит от уровня инфляции в стране. Это не статистически измеримый показатель, а полупсихологический", - отметил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.
По его словам, банковский сектор и регулятор всегда подбирают такую ставку по депозитам, под которую население готово нести деньги в банк, тем самым формируя ресурсную базу, а это и есть рыночная ставка стоимости денег на сегодняшний день. Ставка по депозитам не должна быть, как минимум, как инфляция, а чуть выше, отсюда формируется и стоимость кредитных ресурсов.
Людмила Стефанович обратила внимание на другие позиции. В Беларуси не все кредиты выдаются под 18 или 20 % годовых. Есть и под 4 % годовых.
"Возникает вопрос, где берем ресурсы, например, под 15 %. Возьмем автомобилистроение. Для приобретения авто предлагаются льготные кредиты со значительно меньшими процентами - 1,5 % и 3 %. В банках есть ресурсы, которые стоят и не 15 %, а которые гораздо дешевле. 0,5 - 1 %. Если ресурсы дешевые, банк кредитует льготные программы. Или кредит на товары отечественного производства. Если это потребительские кредиты, и люди хотят купить вторую машину, то берутся более дорогие ресурсы", - объяснила доктор экономических наук.