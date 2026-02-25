Эксперты рассказали, что изменилось в Беларуси для физлиц и юрлиц при ввозе машин

Краеугольный вопрос авторынка - условия ввоза. Какие нововведения произошли в части таможенного оформления легковых автомобилей в Беларуси, и что нужно знать людям, чтобы без проблем и переплат ввезти для себя автомобиль.

На этот вопрос ответили в ток-шоу "Экономическая среда" начальник главного управления тарифного и нетарифного регулирования Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Падрез и директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

В 2026 году вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии с учетом действия указа Президента Беларуси № 92 " О стимулировании использования электромобилей". Согласно документу, юридические лица могут везти электромобиль, оборудованный исключительно электродвигателем, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет, а физическое лицо - любой "чистый" электромобиль независимо от даты выпуска без уплаты таможенных платежей. Необходимо будет уплатить только утилизационный сбор.

Юрий Падрез news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77065153-0634-42b5-afc9-1000f2324c51/conversions/344e64cc-6fc3-4cba-86dc-c1ca5ca4638c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77065153-0634-42b5-afc9-1000f2324c51/conversions/344e64cc-6fc3-4cba-86dc-c1ca5ca4638c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77065153-0634-42b5-afc9-1000f2324c51/conversions/344e64cc-6fc3-4cba-86dc-c1ca5ca4638c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77065153-0634-42b5-afc9-1000f2324c51/conversions/344e64cc-6fc3-4cba-86dc-c1ca5ca4638c-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Падрез

Последние существенные изменения, касающиеся уплаты утилизационного сбора, произошло в начале 2025 года, когда менялась ставка сбора в отношении определенных категорий транспортных средств. "Ставка в отношении новых автомобилей для физических лиц остается в размере 544,5 белорусских рублей. Произошло изменение ставки в отношении электромобилей, ввозимых юридическими лицами. До изменений в феврале 2025 года уплачивались 544 рубля в отношении электромобилей и последовательных гибридов, сейчас ставка повышена в отношении "чистых" электромобилей. Сумма составляет 1149 белорусских рублей", - пояснил Юрий Падрез.

Заметим, что произошло разделение "гибрида" и "электрички".

Ранее "гибриды" были наравне с "чистыми" электромобилями. Сейчас они перешли к своим "братьям" - параллельным гибридам и другим видам. В отношении них применяется ставка утилизационного сбора в зависимости от даты выпуска и объема рабочего двигателя. Сумма начинается от 6365 белорусских рублей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f77151-224c-4db5-a291-c603c4881b5c/conversions/fce8a363-91f2-4d78-8c7b-c9618627f70e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f77151-224c-4db5-a291-c603c4881b5c/conversions/fce8a363-91f2-4d78-8c7b-c9618627f70e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f77151-224c-4db5-a291-c603c4881b5c/conversions/fce8a363-91f2-4d78-8c7b-c9618627f70e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f77151-224c-4db5-a291-c603c4881b5c/conversions/fce8a363-91f2-4d78-8c7b-c9618627f70e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Директор совместного закрытого акционерного общества "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский добавил, что в 2026 году изменений для физических лиц практически нет. "Решением Евразийской экономической комиссии принята квота, согласно которой физлица получили льготу без уплаты таможенной пошлины. Это стимулирует рынок, но должно насторожить другое обстоятельство. Завод "БЕЛДЖИ" произвел и продал в январе где-то половину всех новых машин (1860 автомобилей). 1,8 тыс. импортировано. Оказалось, что среди импортированных машин только 139 импортировали юрлица. Сегодня идет стагнация официальной дилерской сети, официальных импортеров с инфраструктурой", - констатировал он.

Конечно, выгоднее авто ввозить физлицам, но, к сожалению, легковушки приобретаются не всегда для личного пользования. Специалисты наблюдают появление нового сегмента - так называемых перекупов, пользующихся льготами, но решающими коммерческие вопросы. "На этот вопрос надо обратить внимание. Ассоциация белорусских автодилеров называет это тревожными сигналами. Нужно отделить коммерческую деятельность от покупок физлица под свою ответственность", - отметил директор СЗАО "БЕЛДЖИ".

Геннадий Свидерский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e6a9744-de4a-486d-b3d4-2db3a5eb77f9/conversions/f24286fb-598d-49e7-b72a-2261d6960107-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e6a9744-de4a-486d-b3d4-2db3a5eb77f9/conversions/f24286fb-598d-49e7-b72a-2261d6960107-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e6a9744-de4a-486d-b3d4-2db3a5eb77f9/conversions/f24286fb-598d-49e7-b72a-2261d6960107-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e6a9744-de4a-486d-b3d4-2db3a5eb77f9/conversions/f24286fb-598d-49e7-b72a-2261d6960107-xl-___webp_1920.webp 1920w Геннадий Свидерский

Юрий Падрез напомнил, что освобождение одинаково применяется от уплаты платежей в отношении "чистых" электромобилей как для юрлиц, так и для физлиц. При этом документами и решением Совета ЕЭК предусмотрено ограничение по пользованию данными транспортными средствами. "Можно продать автомобили без проблем, но если в течение пяти лет с момента ввоза юрлицом или трех лет с момента ввоза физлицом автомобиль перейдет на праве владения пользования или распоряжения гражданам России либо Казахстана, которые не брали льготы, либо к лицам, имеющим постоянное местожительство в этих странах, либо к юрлицам и организациям, созданным в соответствии с законодательством этих стран, то независимо, кто осуществит передачу прав, платить деньги обязан будет декларант - лицо, осуществившее ввоз", - перечислил гость ток-шоу.