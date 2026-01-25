3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Электромобили в Беларуси: Владимир Караник рассказал о прототипе и приоритетах в разработке
День белорусской науки празднуют 25 января в Беларуси. Поздравления деятелям отрасли, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования направил глава государства Александр Лукашенко.
Потенциал белорусских ученых позволяет создавать разработки мирового уровня. Задача - удержать позиции в традиционно сильных для белорусов научных направлениях и расширить компетенции в новых векторах мирового научно-технического прогресса. О переходе на электромобили и перспективах создания собственного прототипа электрокара рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.
Владимир Караник поделился личным опытом эксплуатации электромобиля: "Это было желание попробовать что‑то новое, прогрессивное, хотя многие коллеги не совсем понимали мой выбор. Говорили, что традиционные двигатели им понятнее. О своем выборе не жалею".
Что касается создания прототипа электрокара, председатель Президиума НАН Беларуси отметил, что прототип есть, но изначально речь шла о научной программе по созданию компонентной базы электротранспорта. "У нас есть отечественный инвертор - важная часть автомобиля, электродвигатели, редукторы. Ставилась задача подготовить производителей для формирования отечественной компонентной базы", - сказал он.
По его словам, в задаче создать автомобиль в целом переоценили свои возможности. Пассажирский автомобиль требует много систем безопасности, мультимедиа, силовой каркас. Попытка быстро интегрировать наработки в бывшую бензиновую машину не привела к хорошему потребительскому результату.
"Однако наработки не останутся невостребованными - они применимы в автомобилях специального назначения и коммунальной технике. Сейчас проектируется и будет изготавливаться экскурсионный автобус для Ботанического сада. Среди разработок - складской электротранспорт, электрокары для аэропортов. Мы нашли свою нишу", - поделился Владимир Караник.
"Отечественный электромобиль есть, "БЕЛДЖИ" его выпускает. Эта модель хорошая, с хорошими потребительскими качествами. Наша задача - использовать свои компетенции, чтобы увеличить процент локализации отечественных разработок, а не делать машину целиком с нуля", - заключил председатель Президиума НАН Беларуси.