Есть результат: выручка резидентов ПВТ за 2025 год достигла 3 млрд долларов

Парк высоких технологий сообщил о росте выручки в прошлом году. Цифра достигла 3 млрд долларов. Прибавка составила 9 %. Растет спрос на отечественные IT-решения и за рубежом. Экспорт рос еще большими темпами и составил 2 млрд долларов.



15 апреля на Наблюдательном совете ПВТ в Совмине рассмотрели ряд актуальных вопросов о работе парка. Среди них создание офиса цифровизации, криптосфера и финансирование стартапов.



В ПВТ сегодня более тысячи резидентов. В компании трудится 61 тыс. человек, 40 % от этого числа - молодежь.