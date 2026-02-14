Фермеры в Афинах перешли к самым решительным действиям

Афины парализованы протестом греческих фермеров. Сотни тракторов и тысячи крестьян накануне заняли главную площадь столицы и соседние улицы. Протест продолжается уже более двух месяцев, но теперь аграрии перешли к самым решительным действиям: до сих пор они лишь блокировали несколько скоростных магистралей, а отныне собираются регулярно наведываться в Афины.

Крестьяне требуют выплат, которые регулярно производятся из средств Евросоюза. На этот раз власти задерживают перечисление денег, поскольку потратили их на другие нужды. Фермеры также требуют отказа от соглашения с южноамериканским союзом МЕРКОСУР.



Брюссель собирается разрешить беспошлинный ввоз на рынки Старого Света продовольствия из Бразилии, Аргентины и других стран. При этом европейских крестьян такой демпинг разорит.