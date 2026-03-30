3.67 BYN
2.95 BYN
3.40 BYN
"Финансовая грамотность в области криптовалют" - председатель Молодежного совета о планах работы
От поддержки молодых людей в регионах и системы наставничества до реализации инициатив в сфере криптовалют. Эти темы стали ключевыми во время открытого диалога председателя Постоянной комиссии Совета Республики Романа Бродова с членами Молодежного совета.
Экскурс в ключевые понятия макроэкономической политики от экспертов и презентация проектов от молодежи, которые направлены на развитие бизнес-инициатив, поддержку молодых специалистов и предпринимателей.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
"В первую очередь мы озвучили наше методическое пособие в части финансовой грамотности в области криптовалют. Эта инициатива нашла поддержку. Мы сейчас планируем ее масштабировать не только как методическое пособие, но и как отдельные встречи наших членов Молодежного совета с учащейся студенческой молодежью, для того, чтобы молодежь понимала, что такое криптовалюта и как ей уметь пользоваться, если они заинтересованы в этом".
По итогам встречи все предложения молодежи аккумулируют и отработают с профильными министерствами. В дальнейшем некоторые инициативы могут лечь в основу законопроектов.