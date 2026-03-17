Финансовый щит Беларуси: как за 5 лет ВВП вырос до 94 млрд долларов, а ЗВР побили рекорд
Последние 5 лет стали для белорусской финансовой системы настоящим экзаменом. И сегодня можно уверенно сказать, страна его выдержала. О том, какие механизмы применялись, рассказали в проекте "Про деньги с Александром Егоровым".
Мы не просто боремся с ростом цен, мы таргетируем развитие конкретных отраслей за счет таких программ, как, например, "Один район - один проект" или "Региональная инициатива". Ставки по таким программам, кстати, находятся на уровне от 6,5 % до 8 % годовых. Государство готово вкладываться в создание производства, ведь это основа экономики.
Вспомните 2021-2022 годы: беспрецедентные санкции, попытки заблокировать наши расчеты, логистический хаос. В таких условиях любая другая страна со свободным рынком и классическими моделями неминуемо свалилась бы в гиперинфляцию. Но благодаря решениям Президента Беларуси Александра Лукашенко и точечной работе Национального банка мы не дали ценам улететь в стратосферу. По итогам 2023-2024 годов мы остались в рамках однозначных цифр инфляции, не допустив того кошмара, который переживали многие страны в период кризисов.
При этом основные усилия банковской системы в части кредитования в эти годы были сосредоточены на трех направлениях:
- инвестиционное кредитование для будущего - важную роль здесь играл Банк развития, точечно отбиравший самые эффективные проекты;
- интеграционные проекты с Российской Федерацией;
- масштабная кредитная поддержка экспорта.
И такая политика дала свои плоды: экономика росла, инвестиции стали основным драйвером роста как текущего ВВП, так и ВВП на пятилетку вперед.
Кстати, ВВП в долларах США вырос с 61 млрд долларов в 2020 году до 94 млрд долларов в 2025 году. Колоссальный рост. Экспорт также демонстрировал только положительную динамику. И главное, инфляция находилась около целевых параметров - 5-6 % годовых.
Завершая текущую пятилетку, мы видим, что финансовый сектор сработал строго по намеченным планам. Нам удалось эффективно сдержать потребительское кредитование импорта, перенаправив денежные потоки в созидательное русло на поддержку своего производителя.
Особый повод для гордости - наши золотовалютные резервы, которые поставили исторический рекорд. За 2025 год они увеличились на 5,5 млрд долларов США и на 1 января 2026 года превысили 14,4 млрд долларов. Это та самая подушка безопасности, которая позволяет стране чувствовать себя уверенно в любых геополитических штормах.
Кредитный портфель экономики вырос чуть более чем на 11 %, что полностью соответствует прогнозным показателям и темпам роста ВВП. При этом денежное предложение расширялось умеренно. Рост составил порядка 15 %, что с одной стороны позволило обеспечить предприятия необходимыми ресурсами, не создавая излишнего давления на валютный рынок.
И самый важный итог для каждого из нас - инфляция по результатам 2025 года не превысила 7 %. Это достижение стало возможным благодаря сочетанию гибкой денежно-кредитной политики и государственного контроля за ценообразованием.
Замедление инфляционных процессов способствовало снижению базовой инфляции и укреплению рубля к концу года. Мы доказали, что можно развиваться и инвестировать в будущее, сохраняя при этом ценовую стабильность и защищая доходы населения. Этой стратегии придерживаемся и в 2026 году.
Основные направления денежно-кредитной политики - это не просто скучный набор цифр, это контуры нашей жизни. И здесь есть три ключевых кита, на которых стоит благополучие каждого белоруса.
- Ценовая стабильность. Инфляция запланирована на уровне не выше 7 %. Что это значит для простого обывателя? Это значит, что наши с вами сбережения не превратятся в пыль, а поход в магазин не станет квестом по выживанию. Государство гарантирует, резких скачков не будет. "Кран" с деньгами будет работать ровно настолько, чтобы экономика дышала, но цены не душили покупателей.
- Инвестиционный рывок. Кредитование инвестиционных проектов должно вырасти минимум на 13 %. Для простого человека это новые рабочие места в его родном городе, это современное оборудование на заводах, которое облегчает труд, это новые товары под маркой "Сделано в Беларуси", которыми мы сможем гордиться. Это топливо для нашего будущего роста, которое заливается в бак экономики уже сегодня.
- Доступность ресурсов. Процентные ставки в экономике сохранятся на текущем уровне, может даже снизятся. Будет зависеть от развития ситуации. Это тот самый справедливый баланс, о котором всегда говорит глава государства. Ставка достаточно высока, чтобы ваши вклады в банках приносили реальный доход. И в то же время достаточно комфортна, чтобы эффективные предприятия могли строить новые цеха, а люди планировать крупные покупки. Главное, для инвестиций и экспорта всегда будет самая комфортная ставка.
История последних 5 лет доказала, белорусская экономическая модель работает. Мы выстояли в шторм, сохранили порядок и продолжаем движение вперед. Пока другие ищут спасения в чужих рецептах, мы доверяем своему опыту и решениям нашего Президента. Потому что устойчивость экономики - это и есть наш настоящий суверенитет.