3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Глава Беллегпрома: Предприятия-флагманы обеспечивают технологическую безопасность страны
Легкая промышленность - высокотехнологичная отрасль. Это предприятия-флагманы, которые создают инновационные материалы и обеспечивают технологическую безопасность нашей страны, отметила глава концерна "Беллегпром" на встрече с трудовым коллективом ОАО "Моготекс" в ходе Единого дня информирования.
Обсудили и ключевые аспекты Послания Президента. Обратили внимание на приоритеты государственной политики, траекторию социально-экономического развития страны, а также ориентиры работы предприятия - запуск инновационных проектов, привлечение молодых специалистов, техперевооружение производства.
Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":
"Ориентир у нас - это, конечно же, на создание новых технологических тканей, защиту интересов нашей страны и в здравоохранении, и промышленности. Мы ориентируемся в том числе и на экспортный рынок. Что касается этого предприятия, конечно же, крупное предприятие, важное для города, для региона, для страны, для отраслей, не побоюсь этого слова, потому что тут создаются технологические ткани. Это безопасность и охрана труда наших промышленных предприятий. В чем уникальность предприятия - мы можем быстро сориентироваться и создать очень много хороших, качественных тканей, можем их быстро сшить. Мы это уже доказали на деле".
Предприятие - знаковое для страны. И как заметила Надежда Лазаревич, самое важное - здесь трудятся преданные своему делу люди, чье мастерство и опыт являются главным капиталом предприятия.