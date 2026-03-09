Глава МИД Беларуси назвал Нигерию, Того и Гану "точкой роста" для Беларуси в Африке

Нигерия, Того, Гана являются перспективной точкой роста для развития белорусско-африканских отношений. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков в проекте "Разговор у Президента".

Беларусь всегда налаживает отношения с африканскими странами на принципах взаимности, идет туда, где готовы ее видеть, где отмечает перспективы для реализации собственных товаров или же содействия в решении тех или иных вопросов развития государств.

Если говорить об этих трех странах, то там актуальна тема механизации сельского хозяйства. Это поможет решить вопрос продовольственной безопасности в африканских странах, что является основой суверенитета и независимости. Кроме того, Беларусь идет в Нигерию, Того и Гану с образовательными технологиями - помогает обучать граждан этих государств с целью получения ими хороших специалистов для экономики.

Из Ганы в Беларуси обучаются всего 80 студентов, но это только начало.

"Думаю, мы скоро будем говорить о более внушительных цифрах. По крайней мере, в ходе визита был проявлен огромный интерес к подготовке специалистов в области медицины, фармакологии, сельского хозяйства, инженерных специальностей, различных IT-специальностей. И мы видим в этом большую перспективу", - рассказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в Того имеется порт, являющийся крупнейшим глубинным портом Западной Африки. Через него ежегодно проходят десятки миллионов грузов не только в эту страну, но и фактически во всю Центральную Африку.

"Президент Республики Беларусь (Александр Лукашенко. - прим. news.by) сказал особенно сконцентрироваться на транспортно-логистической теме, которую он полагает очень важной для поставки белорусских товаров не только в Того, но и во весь регион, начиная от нефтепродуктов и заканчивая удобрениями, продуктами питания, машинокомплектами", - добавил глава МИД.