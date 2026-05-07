Глава Нацбанка заявил, что инфляция в Беларуси замедляется

Инфляция в Беларуси по итогам первого квартала 2026 года замедляется, сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко на расширенном заседании правления.

Оценивая основные результаты трех месяцев, можно говорить о стабильной работе банковской системы. Идет устойчивое наращивание долгосрочной ресурсной базы банков, спрос на кредитные ресурсы со стороны населения и экономики удовлетворяется в полном объеме. Цены за квартал выросли на 1,6 % при прогнозе в 2,5 %.

Роман Головченко:

"Базовая инфляция составила 1,3 % при целевых 1,6 %. В годовом выражении прирост потребительских цен в марте замедлился до 5,4 %. Оперативные данные за апрель подтверждают устойчивость тренда дальнейшего замедления инфляционных процессов. Есть все предпосылки, что к концу года базовая инфляция сложится на уровне около 5 %, а общая инфляция будет ниже целевого параметра, который установлен на уровне не более 7 %".