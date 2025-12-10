3.77 BYN
Главная рождественская ярмарка откроется у Дворца спорта 20 декабря
Автор:Редакция news.by
Главная рождественская ярмарка Минска развернется на площадке у Дворца спорта 20 декабря.
Торговые ряды наполнят тематические товары от белорусских предприятий, фермеров и ремесленников. Рядом будут презентованы блюда разных стран мира. Запланировано и традиционное меню: шашлыки, драники, блины, глинтвейн, ягодный морс. Работать ярмарка будет ежедневно до 11 января.
Кстати, выбрать подарки к праздникам будет предложено и на других локациях - ярмарки организуют во всех районах столицы.
Цена на живые ели зависит от высоты дерева - ценовой диапазон от 7 до 40 рублей. Покупателям будут предложены сосны в кадках, рождественские венки и букеты. Ярмарки с новогодним ассортиментом будут работать также и во всех торговых центрах столицы.