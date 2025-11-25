3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Главы сельскохозяйственных ведомств государств ЕАЭС собрались в Минске
Главы сельскохозяйственных ведомств государств ЕАЭС собрались 25 ноября в Минске, чтобы обсудить сотрудничество в области АПК.
Беларусь всегда показывает хорошие цифры в этой сфере. Наш козырь - молочная продукция. Производим в 2,5 раза больше, чем потребляем сами, и на этом хорошо зарабатываем. Но сегодня речь не только о Беларуси, но и о продовольственной безопасности всего Евразийского экономического союза.
ЕАЭС является ведущим мировым экспортером пшеницы, подсолнечного масла и мороженой рыбы и вторым по величине экспортером пшеничной муки и рапсового масла.
Понятно, что у каждой страны по отдельности есть как свои преимущества, так и проблемные моменты. Союз помогает нивелировать негативные моменты. Именно над этим сейчас работает Евразийская экономическая комиссия - над запуском новых импортозамещающих проектов.
Есть и проект по сахарной свекле, по семенам. Тут Беларусь является активным участником в принципе, как и активным участником во всем, что касается ЕАЭС и АПК в частности.
Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:
"Республика Беларусь является одним из самых активных участников интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Особенно в сфере АПК у страны огромнейший потенциал, колоссальный опыт. И нам необходимо делать все возможное, чтобы опыт Республики Беларусь по некоторым направлениям распространить на все государства-члены".
"Как вы знаете, сейчас в рамках ЕАЭС у нас разрабатывается нормативно-правовая база по финансированию кооперационных проектов в сфере АПК по четырем направлениям - семеноводство, животноводство, переработка пищевой продукции, агрологистика. И мы исходим из понимания, что здесь с Республикой Беларусь нам необходимо расширять возможности сотрудничества", - обозначила министр.
Такой съезд в Минске - хороший повод не только пообщаться, но и посетить различные локации. Например, участники были сегодня уже на Минском тракторном заводе. После обеда тоже намечается насыщенная повестка, посещение ряда ключевых предприятий сферы АПК.