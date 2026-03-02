Головченко: Первые заявки по криптобанкам обработают уже к лету

"Первые заявки по криптобанкам обработают уже к лету", - заявил Роман Головченко, подчеркнув, что недавно принятый указ, позволяющий создавать такие банки, стал прорывным даже по международным меркам.

Интерес к этому вопросу уже проявили крупные финансовые структуры из Беларуси и зарубежья.

Ожидаются новшества и для физлиц. Согласно планам, станут доступны кредиты с залогом криптовалюты, криптодепозиты и многое другое.