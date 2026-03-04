"Горизонт" дал старт новому производству в кооперации с китайскими компаниями

Продолжают диалог и открывают новые горизонты в сотрудничестве Беларусь и Китай. Нынешний и 2027-й объявлены годами промышленной кооперации между Минском и Пекином. Ставка - на освоение технологий и компетенций. Это открывает путь к модернизации реального сектора и созданию совместных производств. И партнеры это подтверждают не словом, а делом. Холдинг "Горизонт" 4 марта дал старт новому производству в кооперации с китайскими компаниями.

Что еще холдинг будет выпускать под известной белорусской маркой (и не только)?

Первые заготовки для будущих плит и духовок. Казалось бы, вот только-только "Горизонт" запустил новое роботизированное производство телевизоров с искусственным интеллектом, как холдинг снова расширяет горизонты. Это одна из столичных площадок, где хотят и знают, как облегчить труд на кухне. Прежде в линейке были разве что микроволновки. Но "Горизонт" решил, что может больше.

Холдинг славится электроникой, но не прочь шире освоить бытовую технику. Директор даже скажет, что все крупные мировые компании идут таким путем. Создавать разные продукты, если есть школа, компетенции, площадки - актуальный тренд. "Горизонт" следует производственной моде. И для нас это не столько замещение импорта, сколько рост экспорта. Вот занял же телевизор под маркой "Сделано в Беларуси" около 40 % евразийского рынка. А бытовая техника разве не сможет?

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ef1fa88-00b3-4951-ad2a-2af44362f026/conversions/cf8b2b4e-5686-4638-ac65-93a1a1479f03-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ef1fa88-00b3-4951-ad2a-2af44362f026/conversions/cf8b2b4e-5686-4638-ac65-93a1a1479f03-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ef1fa88-00b3-4951-ad2a-2af44362f026/conversions/cf8b2b4e-5686-4638-ac65-93a1a1479f03-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ef1fa88-00b3-4951-ad2a-2af44362f026/conversions/cf8b2b4e-5686-4638-ac65-93a1a1479f03-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт":

"Главный вопрос был в скорости, поскольку надо результат уже в ближайшее время. Президент поручил вообще в I квартале получить результаты, соответственно мы открыли в I квартале это предприятие совместное белорусско-китайское для того, чтобы экспортировать. Собственно, его объемы позволят при выходе на максимальную мощность увеличить экспорт только по нашей группе компаний на 100 млн долларов".

Если быть точными, 95 % выпущенной техники с этой площадки завод хочет продавать на экспорт. А это сотни тысяч единиц, судя по тому, что масштаб производства рассчитан на миллион духовок и плит ежегодно. Справятся? Сомнений тут, похоже, нет. Роботы - это вам не люди, могут работать без сна, выходных и перерывов на обед.

"Управляющая компания холдинга "Горизонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c57a56b7-1039-4ba2-a82d-46f1bbda6aa5/conversions/407bd69a-4226-4b96-82e7-2b67e5596550-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c57a56b7-1039-4ba2-a82d-46f1bbda6aa5/conversions/407bd69a-4226-4b96-82e7-2b67e5596550-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c57a56b7-1039-4ba2-a82d-46f1bbda6aa5/conversions/407bd69a-4226-4b96-82e7-2b67e5596550-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c57a56b7-1039-4ba2-a82d-46f1bbda6aa5/conversions/407bd69a-4226-4b96-82e7-2b67e5596550-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гендиректор белорусско-китайского предприятия Чжан Венбо заверил, что работать будет 12 самых новых и самых лучших роботов по высоким технологиям с большой эффективностью.

Роботизация и автоматизация процессов на новом заводе, похоже, выходит на новый уровень. Автоматика здесь контролирует все - от штамповки до контроля качества. Например, ИИ-алгоритмы (как же без них?) обучены распознать отклонения от нормы размером от 0,02 мм и отсеять брак еще на ранней стадии. Так пристально следить за качеством при ручном контроле невозможно. Но дальше - больше, заверяет гендиректор.

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт":

"Встроенные датчики, камеры, которые будут определять и уровень приготовления еды, не надо будет думать, какой там прожарки делать и какой продукт. Он даже будет определять, это рыба, мясо или овощи".

"Управляющая компания холдинга "Горизонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7126ee7a-9aed-4ecd-b485-e7e4f3e99ad1/conversions/aba95d67-f8b6-4946-9244-4207041a4e62-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7126ee7a-9aed-4ecd-b485-e7e4f3e99ad1/conversions/aba95d67-f8b6-4946-9244-4207041a4e62-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7126ee7a-9aed-4ecd-b485-e7e4f3e99ad1/conversions/aba95d67-f8b6-4946-9244-4207041a4e62-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7126ee7a-9aed-4ecd-b485-e7e4f3e99ad1/conversions/aba95d67-f8b6-4946-9244-4207041a4e62-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новый завод - совместное детище Беларуси и Китая. Партнеры помогали инвестициями и, конечно, технологиями. Китай - признанная технологическая сверхдержава. Роботизация - ее конек. Быть в этом смысле максимально полезными друг другу решили в минувшем году, когда объявили 2026-й и 2027-й временем тесной промышленной кооперации.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Это один из первых проектов, который уже реализован. И на 2 года у нас выстроена задача. Мы будем и дальше развивать совместные проекты Китай - Беларусь в автомобилестроении, механообработке. У нас очень много проектов. Я думаю, мы за 2 года справимся с теми задачами, которые мы перед собой поставили".