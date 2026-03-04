3.74 BYN
Гости проекта "Экономическая среда" ответят на самые острые вопросы, касающиеся зимы 2026 года
Автор:Редакция news.by
Аномальный минус на термометре и снежные циклоны проверили на прочность все службы страны.
Тысячи единиц техники, тонны реагентов и топлива, а еще ликвидация нештатных ситуаций. Как дорого обошлась суровая зима Беларуси и довольны ли люди работой городских служб?
На самые острые вопросы, касающиеся зимы 2026 года, ответят гости проекта "Экономическая среда". Не пропустите, уже 4 марта вечером после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте News.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.