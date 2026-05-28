ИИ на службе туриста: как ЕАЭС планирует увеличить долю туризма в ВВП к 2030 году

Товарооборот стран ЕАЭС и Вьетнама достиг 8,5 млрд долларов и положительная динамика роста продолжается. Это результат подписанного соглашения о зоне свободной торговли.

В ближайшее время он заработает и с Арабскими Эмиратами, и Монголией. Переговорный процесс "пятерка" ведет и с Индией. Об этом говорили 28 мая на полях Евразийского экономического форума в Астане.

На полях форума обсуждают развитие туризма, который в Беларуси активно развивается. Особое внимание к 2030 году: доля туризма в ВВП страны должна вырасти вдвое. И, безусловно, секция, где обсуждаются цифровые решения для этой сферы (цифровая инфраструктура и национальные платформы) привлекает внимание Беларуси.

Так, 7 % инвестиций сейчас в мире инвестируется именно в туризм. И 10 % от туризма - это доля в мировой экономике. Цифры в Евразийском экономическом союзе немного скромнее: доля туризма в ВВП ЕАЭС - только 3 %, но государства-участники готовы ее увеличивать.

Сейчас создаются совместные туристические маршруты, внедряются цифровые решения, чтобы помочь жителям одной страны приехать в другую и изучить все достопримечательности. Эти вопросы активно обсуждались на форуме.

"Туризм сейчас бурно развивается во всем мире. Новые цифровые технологии серьезно упрощают планирование: агрегаторы выдают информацию на основе прошлых предпочтений пользователя, а умные фильтры позволяют в сжатые сроки составить идеальный маршрут. Все эти процессы автоматизации работают на удобство путешественника. Сейчас в данном направлении начинают применять и модели искусственного интеллекта. Это дает потребителю еще больше возможностей быстро выбрать направление по душе", - отметил директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов.

директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов

Гоар Барсегян, министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК:

"Главная тема форума - цифровизация, что не случайно, ведь в быстро меняющемся мире внедрение современных цифровых технологий, особенно в реальный сектор экономики, является приоритетной задачей. Мы провели сегодня три очень плодотворные сессии: две по линии промышленности и промкооперации, включая специальную сессию ЮНИДО по внедрению цифровых технологий в индустриальной сфере, и одну по цифровизации в аграрном секторе. Это говорит о том, что нам действительно есть что обсудить. В дискуссиях принимали участие представители всех госорганов, в том числе делегация Республики Беларусь. Коллеги поделились последними новостями и инструментами, которые внедряются в государствах-членах. Естественно, мы обсуждали и дальнейшие планы нашего взаимодействия на наднациональном уровне".

Гоар Барсегян, министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК