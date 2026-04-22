Индекс промышленных металлов на LME обновил исторический максимум

Индекс промышленных металлов достиг рекордного уровня на Лондонской бирже металлов. Аналитики предупреждают о риске "черной дыры" на рынке алюминия - в этом случае дефицит сохранится даже при открытии Ормузского пролива.

Так, индекс Лондонской биржи металлов обновил исторический максимум и закрылся ростом на 0,5 % - до 5 650 пунктов. Главным драйвером стал рост цен на алюминий из-за перебоев с поставками на фоне конфликта на Ближнем Востоке. За последние недели индекс, который отслеживает цены на шесть ключевых металлов, вырос почти на 12 % и закрылся на рекордном уровне 16 апреля. Основной вклад внесли алюминий и медь - они занимают почти три четверти индекса.