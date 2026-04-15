Итоги ПВТ 2025: выручка 3 млрд долларов и рост экспорта на 12 %
В ногу со временем идут резиденты Парка высоких технологий. На заседании Наблюдательного совета ПВТ рассмотрели вопросы развития парка. Как отметил премьер-министр Александр Турчин, итоги прошлого года внушают определенный оптимизм.
Растет и роль IT-кластера в цифровизации нашей экономики. Усиливается сотрудничество с вузами.
Парк высоких технологий заявил о росте выручки. В 2025 году она достигла 3 млрд долларов. Положительную динамику показывает и экспорт в 2025-м - плюс 12 %. Это в первую очередь говорит о том, что на отечественные IT-решения есть спрос за рубежом. Но вот главный вопрос, что же дальше? Об этом 15 апреля говорили в правительстве.
Как будут работать компании в ближайшее время, обсуждал Наблюдательный совет парка. Дело ясное - дальнейшее развитие важно обеспечить с опорой на современные IT-тенденции и на том, что будет приносить пользу национальной экономике. Еще немного об итогах: резиденты IT-кластера стали больше работать на внутреннем рынке.
"Выручка в этом сегменте увеличилась на 121 % по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что компании укрепляют свои позиции, чувствуют уверенность и видят перспективы работы внутри страны, что полезно не только для ПВТ, но и для всей национальной экономики", - отметила начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова.
Число работников в ПВТ достигло 61 тыс. человек, более 40 % от общего числа именно молодежь. В этом есть и заслуга взаимодействия с вузами. Предприимчивой молодежи в нашей стране всегда зеленый свет. К слову, впредь возможностей в IT-сфере будет еще больше. Сегодня заявлено: формирование национальной стартап-экосистемы на финишной прямой.
Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ:
"С разрешения нацсовета взяли инициативу, чтобы поддержать точки, в которых рождаются самые первые стартапы, а потом они постепенно поднимаются все выше и развиваются. Вот сегодня 13 наших партнерских вузов получают финансирование по поддержке этих ячеек стартапов. Так что эта сеть у нас обретает все более реальные черты".
Последовательно в стране продвигаются в развитии криптосектора. Сейчас в ПВТ работают 23 крипторезидента. Все больше кандидатов и на открытие криптобанков. География претендентов широкая: это и страны наших ближайших соседей, и Юго-Восточной Азии, а также Европы.
Дмитрий Калечиц, первый замначальника секретариата наблюдательного совета ПВТ:
"В рамках реализации Указа Президента № 19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)" планируется рассмотреть положение о порядке осуществления операций с токенами, которые будут делать криптобанки. Данным положением будет определен конкретный перечень операций, а также конкретные виды токенов, с которыми операции могут осуществлять наши криптобанки".
Сейчас в Парке высоких технологий насчитывается свыше тысячи резидентов, многие IT-решения уже вносят свой вклад в нашу повседневную жизнь. Конечно, мощная законодательная база и поддержка IT-сектора на высшем уровне всегда дают свой результат.